Rusya Ukrayna'nın Doğusunu Hedef Alırken, Kiev İhtiyatlı Bir Şekilde Yeniden Açılıyor

İki ay süren savaşın ardından, Ukrayna'nın başkenti yeni bir normale doğru dikkatle ilerliyor.

Kiev, Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'nın tam kapsamlı bir işgalini emrettiğinde değerli hedefiydi.

Ancak ülkenin batısında yer alan başkenti ele geçirmeyi başaramadıktan sonra, Rus ordusu bu ay Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinin tamamını ele geçirme çabalarına yeniden odaklandı ve bu da Kiev'in yavaş yavaş hayata dönmesine izin veren bir hareket.

Bugün Kiev'de yürüyen şehir, her zamanki hareketli halinden uzak. Ancak bu, sokakların neredeyse ıssız olduğu birkaç hafta öncesine göre dramatik bir değişim.

Hava saldırısı sirenleri günlük bir olay olsa da ve saldırı tehdidi devam ederken, işletmeler yeniden açılıyor ve insanlar kahve satın almak veya kiliseye gitmek gibi normal şeyler yapıyorlar.

Velyka Vasylkivska Caddesi'ndeki Café Khlebniy, savaşın başlamasından bu yana haftalarca kapalı kaldıktan sonra 16 Nisan'da yeniden açıldı ve bir kez daha hamur işleri ve kahve servis ediyor.

Bir çalışan olan Andriy, insanların Kiev'e geri döndüğüne tanık olmanın "havalı" olduğunu söyledi.

"Her geçen gün daha fazla misafir var. Çoğu insanın normale dönmesi memnuniyet verici, "dedi El Cezire'ye.

St Nicholas Roma Katolik Kilisesi'ndeki caddede kısa bir yürüyüş mesafesinde, sakinler haftalık Pazar ayinine katılmak için akın ediyorlar.

İnançlılar, yanlarında insani yardım malzemeleri kutuları sıkışmış olan sıralarda sıkıca oturuyorlar, bu da sembolik görünen bir sahne. İnsanlar cevaplar arıyor ama ülkelerindeki savaşla yaşamaya hazır.

Bununla birlikte, Kiev şehir merkezindeki hantal gri Sovyet dönemi binaları ve alışveriş meydanları arasında gizlenmiş bir şarap barı olan Wine Love'ın sahibi Katia, savaş modunda kalmaya devam ediyor.

Savaş başladığında, barını hızla şehir sakinleri için yemek sağlayan bir restorana dönüştürdü.

"En son çalıştığımız gün 23 Şubat'tı. İki gün boyunca şoktaydık. Ama sonra, yiyeceğe ihtiyacı olan insanlar için yemek pişirmeye başladım "dedi.

20 gönüllüden oluşan bir ekip ve Washington merkezli bir kuruluş olan World Central Kitchen ile ortaklığıyla, Ukrayna'da pancar bazlı bir çorba elyafı olan pancar çorbası da dahil olmak üzere günde yaklaşık 900 yerli halk için yemekler hazırlıyor.

"Savaşın sonuna kadar [şarap barını] açmayacağız. Her gün, Kiev'in farklı bölgelerindeki insanların yiyeceğe ihtiyacı var. Ukrayna'nın doğusundan insanlar her gün geliyor ve insanların yiyeceğe ihtiyacı var." dedi.