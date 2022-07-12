Rusya, İşgal Altındaki Herson'daki Kayıplardan Ukrayna'yı Sorumlu Tuttu

Rus destekli yetkililere göre, Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesindeki Rus kontrolündeki Nova Kakhovka kasabasında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda en az yedi kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı.

Rus devlet haber ajansı TASS, Pazartesi günkü saldırının, çevredeki binalara zarar veren gübre depolarında bir patlamaya neden olduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililer, kuvvetlerinin Nova Kakhovka'daki bir mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi. Odesa yönetim sözcüsü Serhiy Bratchuk, Telegram kanalında Nova Kakhovka'nın artık mühimmat deposundan "eksi" olduğunu yazdı.

Kherson bölgesinde Rusya tarafından kurulan Kakhovka Bölgesi askeri-sivil yönetiminin başkanı Vladimir Leontyev, TASS'ın aktardığına göre, “Zaten yedi ölü ve yaklaşık 60 yaralı var” dedi.

"Enkazın altında hâlâ çok sayıda insan var. Yaralılar hastaneye kaldırılıyor, ancak birçok kişi dairelerinde ve evlerinde kilitli durumda” dedi.

Chasiv Yar'da ölü sayısı artıyor

Bu arada Ukrayna acil servisleri, hafta sonu Donetsk kasabası Chasiv Yar'da bir apartman bloğunu vuran Rus roket saldırısında ölenlerin sayısının 33'e yükseldiğini söyledi.

Şu ana kadar 9 kişi kurtarıldı.

Reuters haber ajansına konuşan ve adını Venera olarak veren bir kurtulan, "banyoya atıldığını, kaos içindeydim, şoktaydım, kanlar içindeydim" dedi.

“Banyodan çıktığımda oda moloz doluydu, üç kat düştü” dedi.

En az bir grev, bir apartman sütununun moloz haline geldiği kentte bir konut binasına çarptı.

Kurtulan Valentina Popovichuk Reuters'e verdiği demeçte, “Işıkları, kurtarma ekiplerinin farlarını gördüm ve 'Yaşıyorum, lütfen beni çıkarın' diye bağırmaya başladım” dedi.

Sabahın erken saatlerinde binası üç veya dört kez vurulduğunda uyuyordu. “Kurtarıcılar koridora girdi, kapıyı çaldı ve beni dışarı çıkardı” diye ekledi.

Chasiv Yar'a yapılan saldırı, Rusya'nın bu ayın başlarında Luhansk eyaletinde zafer ilan etmesinin ardından 2014'ten bu yana kısmen ayrılıkçı vekiller tarafından kontrol edilen doğudaki tüm endüstriyel Donbas bölgesini ele geçirme girişiminin bir parçasıydı.

Askeri uzmanlar, Rusya'nın kara kuvvetleri tarafından yeni bir toprak arayışının önünü açmak için topçu ateşi kullandığını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın kontrolünü ayrılıkçılara devretmeyi hedeflediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Pazartesi günü Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın "topçuda büyük bir avantajı" olduğunu söyledi ve müttefikleri ek askeri yardım sağlamaya çağırdı.

Ukrayna, Rus güçlerinin şehirleri, kasabaları ve köyleri harabeye çevirerek 24 Şubat'taki işgalden bu yana sivilleri hedef aldığını söyledi. Moskova suçlamayı reddediyor ve karşılığında Ukraynalıların sivillerin ölümlerinden sorumlu olduğunu söylüyor.