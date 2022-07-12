Faiz Oranı Artışları Küçük Hintli İşletmeleri Sıkıştırmaya Başladı

Gurgaon merkezli küçük bir moda giyim üreticisi ve ihracatçısı olan Neetee Clothing, son birkaç ayda, Hindistan merkez bankası faiz oranlarını iki kez artırdığı için bankasından aldığı işletme sermayesi kredisini yüzde 80 oranında kesti. Mayıs, yükselen enflasyonu ehlileştirme çabası içinde .

Şirket şimdilik nakit rezervlerine daldırırken, genel müdür Animesh Saxena Al Jazeera'ya, işinin yoğun sezonunun başladığı önümüzdeki aylarda bunun sürdürülebilir bir strateji olmayacağından endişe duyduğunu söyledi.

“Yine yoğun bir sezon olan Ekim-Kasım, çok fazla hammadde satın almak zorunda kalacağımız ve sevkiyatın gerçekleştiği ve ödemelerin başladığı zaman dört ila beş aylık bir gecikme olduğu için endişeliyiz” dedi. .

Saxena yalnız değil. Hindistan'da kredi oranlarındaki hızlı artışlar, ülke genelinde birçok orta, küçük ve mikro işletmeyi (MKOBİ) artan faiz maliyetini karşılayamadıkları için kurumsal kredilere olan bağımlılıklarını azaltmaya sevk ediyor.

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle hammadde maliyetlerindeki artış ve talepteki yavaşlama ile son birkaç yıldır kâr marjlarının daraldığını gören bu şirketler için en son zorluk budur . Şimdi analistler, bu şirketlerin iç finans kaynaklarını tüketip nefes nefese kalmalarına ne kadar süre kaldığı konusunda endişeli.

Hindistan Merkez Bankası, Mayıs ayından bu yana , emsalsiz seviyelere yükselen enflasyonda hüküm sürmek için bir aciliyet duygusu sergileyerek, repo oranını toplam 90 baz puanlık iki kez artırdı.

Repo oranı, RBI'nin ticari bankalara borç verdiği ve tüm tasarruf ve borç verme oranlarının kıyaslandığı orandır. Merkez bankası bunu artırdıkça bankalar da kredi verme ve mevduat kabul etme oranlarını yükseltiyor.

Bankacılık politikasında Eylül 2019'da yapılan bir değişiklik, o zamana kadar bankanın marjinal kredi maliyetine (asgari borç verme oranı) göre belirlenen bir oranda borç alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin artık doğrudan repo oranına bağlı bir oranda borçlanacağı anlamına geliyor. . Başka bir deyişle, bu küçük işletmeler, merkez bankası tarafından repo oranındaki her değişiklikle kredi faizlerinin anında yükseldiğini veya düştüğünü göreceklerdir. Aralık 2021 itibariyle, MSME'lere verilen ödenmemiş kredilerin yüzde 69,2'si, kural değişikliği sırasındaki yüzde 1,8'e kıyasla, repo oranına bağlı bir oranda fiyatlandırılır.

İşletmelere verilen tüm krediler içinde, repo faiziyle bu kadar yakından bağlantılı olan kredilerde en büyük paya KOBİ'ler sahiptir. Bu, yaklaşık 120 milyon kişiyi istihdam eden ve Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık yüzde 30 katkıda bulunan ve onlara “ulusal ekonomik yapının omurgası” lakabını kazandıran bu küçük işletmeleri, her artışta daha yüksek faiz yüklerine karşı daha savunmasız hale getiriyor.