Rusya, 40 Alman Diplomatı Tatsız Bir Hareketle Sınır Dışı Etti

Moskova, Berlin'in Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Rus diplomatları kovma yönündeki "düşmanca kararına" yanıt olarak 40 Alman diplomatı sınır dışı ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moskova'daki büyükelçisini çağırdığını ve ona "simetrik bir yanıtın parçası olarak Rusya'daki Alman diplomatik kurumlarının 40 çalışanını istenmeyen kişi ilan eden" bir not verdiğini söyledi.

Bakanlık, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik "Alman hükümetinin açıkça düşmanca kararıyla bağlantılı olarak Moskova'daki Alman diplomatik misyonunun başkanına güçlü bir protesto yapıldı" dedi.

Bakanlığın kararından toplam 100'den fazla Alman'ın etkilenmesi ve diplomatların akrabalarının da ülkeyi terk etmek zorunda kalması muhtemel.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, hareketin "beklendiğini" ancak "hiçbir şekilde haklı olmadığını" söyledi.

Daha önce Berlin tarafından sınır dışı edilen 40 Rus diplomatın "tek bir gün diplomasiye hizmet etmediğini", Rusya tarafından sınır dışı edilenlerin ise "yanlış bir şey yapmadığını" söyledi.

Nisan ayının başlarında, Almanya, diğer Avrupa devletlerinin Ukrayna üzerindeki benzer hamlelerinin ortasında, "önemli sayıda" Rus diplomatı sınır dışı ettiğini söyledi.

Baerbock, kararın, Batı yanlısı komşusu Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan gelen güçlerin "inanılmaz vahşetine" yanıt olarak alındığını söyledi.

Ayrıca, Rus sürgünlerini "her gün burada, Almanya'da özgürlüğümüze, toplumumuzun bütünlüğüne karşı çalışan" casuslar olarak tanımlamış ve çalışmalarının "ülkemizde korunmak isteyenler için bir tehdit" olduğunu eklemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Baerbock'un sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Gazete, Berlin'in kararının, "yukarıda adı geçen çalışanların çalışmalarının 'Almanya'nın özgürlüğünü' ve 'Alman toplumunun birliğini' baltalamayı amaçladığı ve Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili imalarda bulunduğuna dair kesinlikle yanlış bir iddiayla motive edildiğini" ekledi.

Bozulan ilişkiler

Ukrayna'daki savaş ve ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Alman-Rus ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş ölçüde parçalandığını gördü.

Almanya Devlet Başkanı Frank-Walter Steinmeier, Pazartesi günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı meşrulaştırmasını, "kötü" sinizminin bir işareti olarak nitelendirdi.

Berlin'de Holokost'tan kurtulan Ukraynalılarla yaptığı toplantıda konuşan Steinmeier, "Hiçbir şey, bu Holokost'tan kurtulanların kaderinin, bu savaşın Putin tarafından meşrulaştırıldığı sinizmin ne kadar acımasız olduğunu gösteremez" dedi.

Putin, Ukrayna'yı işgalinin faşizmi durdurma ve ülkeyi "Nazilerden arındırma" çabası olduğunu savundu. İşgal öncesinde Ukrayna'da faşizmin yerleştiğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Steinmeier, geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'nın Almanya büyükelçisinin siyasette birkaç on yıl boyunca "Rusya'ya son derece şüpheli bir yakınlık" olarak adlandırdığı şey nedeniyle ateş altında kaldı.

Cumhurbaşkanı bir zamanlar eski Şansölye Gerhard Schroeder'in en yakın sırdaşları arasındaydı ve daha sonra Şansölye Angela Merkel döneminde dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Her ikisi de savaşın başında patlak veren Rusya yanlısı duruşun mimarları olarak görülüyor.

Rus devlet enerji devi Rosneft'in denetim kuruluna başkanlık eden ve boru hattı şirketi Nord Stream'in hissedarlar komitesine başkanlık eden Schroeder'in kendisi, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinin ardından Putin'e yönelik herhangi bir eleştiride bulunmadı.