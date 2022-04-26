Elon Musk'ın Twitter Anlaşması İfade Özgürlüğü ve Dezenformasyon Tartışmasını Kışkırttı

Milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ABD'de konuşma özgürlüğü ve sosyal medya platformlarının bilgi akışını düzenlemedeki rolü etrafında bir tartışmaya yol açtı.

Musk, Twitter'ın nefret dolu olduğunu düşündüğü veya şirketi devralma baskısından önce dezenformasyon olarak sınıflandırdığı yayınların moderasyonundan şikayet etmişti, ancak potansiyel mülkiyet değişikliğinin günlük kullanıcı deneyimini nasıl etkileyebileceği belirsizliğini koruyor.

Twitter yönetim kurulu, platformu Pazartesi günü Musk'a 44 milyar dolara satmayı oybirliğiyle kabul etti, ancak anlaşma hala hissedarların onayını gerektiriyor, sosyal medya devi bir açıklamada bulundu.

Birçok ABD'li muhafazakar, daha az düzenlenmiş bir Twitterverse olasılığını alkışlıyor; Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferansı, Musk'ı, 6 Ocak 2021 ABD Capitol ayaklanmasından sonra süresiz olarak askıya alınan eski Başkan Donald Trump'ın hesabını eski haline getirmeye çağırıyor.

Ancak diğerleri, platformun nefret söylemi ve dezenformasyonun koruma önlemleri olmadan yayılmasına izin verme olasılığından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"Bay Musk: İfade özgürlüğü harika, nefret söylemi kabul edilemez. Dezenformasyon, yanlış bilgilendirme ve nefret söyleminin Twitter'da YERİ YOK, "ABD sivil haklar savunucusu bir grup olan Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği (NAACP) bir açıklamada bulundu.

Grup, Trump'ın platforma geri dönmesine veya Twitter'ın yalanlar için bir "petri kabı" haline gelmesine izin verilmemesi konusunda uyardı. "Demokrasimizi korumak, özellikle ara seçimler yaklaşırken son derece önemlidir. Musk: Hayatlar risk altında, Amerikan demokrasisi de öyle."

Ancak önde gelen bir Cumhuriyetçi ve potansiyel 2024 başkan adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifinin "platformun anlatı uygulaması için bir araç değil, ifade özgürlüğünün gelişebileceği bir yer olacağı ihtimalini artırdığını" söyledi.

Musk'ın kendisi, şirketin yönetim kurulunun Pazartesi günü satın almayı onaylamasının ardından "ifade özgürlüğü" çağrısında bulundu.

Musk, anlaşmayı duyuran aynı Twitter açıklamasında, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" dedi.

"Ayrıca, ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak haline getirerek, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var - kilidini açmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. "