Rusya, 'Karşı Önlemler' Sözü Verdi

Bu tehditler arasında ABD'nin stratejik bombardıman uçakları uçuşlarını hızlandırması, Baltık Denizi'ne savaş gemileri göndermesi ve NATO ortaklarıyla bölgedeki eğitim tatbikatlarını yoğunlaştırması da yer aldı.

"Batı Askeri Bölgesi'nin sorumluluk bölgesinde gerginlik artmaya devam ediyor. Yeterli karşı önlemleri alıyoruz." diyen Şoygu, Moskova güçleri Ukrayna'yı işgal etmeye devam ediyor.

"Yıl sonuna kadar, Batı Askeri Bölgesi'nde 12 askeri birlik ve bölüm kurulacak" diye ekledi.

Buna askeri teçhizat ve silahlarda bir artış eşlik edecek.

Şoygu, "Bu yıl, bu tür ekipmanların 2.000'den fazlasını almayı planlıyoruz" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinin yol açtığı güvenlik endişeleri, Finlandiya ve İsveç'in uzun süredir devam eden tarafsızlık politikalarından kopmasına ve NATO'ya katılmasına neden oldu.

Finlandiya, Rusya ile 1.340 km uzunluğunda (830 mil) kara sınırını paylaşırken, İsveç bir deniz sınırını paylaşıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde on yıllardır yapılan en önemli değişikliklerden birini temsil edebilecek olan bloğa katılma başvurularını aldığını doğruladı.

NATO'nun 30 üye ülkesinin tamamı yeni üyeler kabul etmeyi kabul etmelidir; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in katılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Perşembe günü, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Biden'ın iki ülkeye "tam destek" sözü verdiği Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Pentagon'a göre, saatler sonra, üst düzey ABD'li General Mark Milley, Rus mevkidaşı General Valery Gerasimov ile savaşın başlamasından bu yana ilk görüşmelerinde telefonla konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, generalin daha fazla ayrıntı sunmadan "güvenlikle ilgili endişe verici birkaç konuyu tartıştığını" söyledi.