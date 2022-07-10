Vali: "Ruslar Cehennemi Yaşatıyorlar"

Washington, Ukrayna'ya daha fazla insani yardım için yaklaşık 368 milyon dolar sağlama sözü verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Kiev'in Almanya büyükelçisinin yanı sıra diğer bazı üst düzey yabancı elçileri görevden aldı.

Bölgesel yetkililere göre, bir Rus roketi doğu Ukrayna'daki Kharkiv'de bir konut binasına çarptı.

Ukrayna, Rus birliklerinin doğudaki Donetsk bölgesinde "acımasız" topçu ateşi peşinde olduğunu söyledi.

Kanada, Nord Stream 1 için onarılan türbinleri iade edecek, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletecek

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı yaptığı açıklamada, Kanada'nın Nord Stream 1 gaz boru hattının bakımı için gerekli olan onarılan Rus türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesi için yaptırımlardan muaf tutulacağını söyledi.

Kanada ayrıca Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları endüstriyel üretimi de kapsayacak şekilde genişleteceğini duyurdu.

Zelenskyy, 400 milyon dolarlık yardım paketi için ABD'ye teşekkür etti

Zelenskyy, konuşmasında Ukrayna'ya yönelik yeni 400 milyon dolarlık yardım paketini onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.

Zelenskyy, yüksek hassasiyetli silah sistemlerini içeren paketin “insanlarımıza yönelik Rus füze saldırılarının sayısını azaltmak için tam olarak gerekli terörle mücadele adımlarını atmamıza izin vereceğini” söyledi.

Ayrıca Cumartesi günü Ukrayna'nın bazı büyükelçilerinin bir dizi görevden alınması hakkında yorumda bulundu ve bunu “düzenli bir rotasyon, diplomatik uygulamanın normal bir parçası” olarak nitelendirdi.

Rus birlikleri Harkov'a doğru ilerlemeye çalışıyor

Kiev Independent gazetesinin haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Ukrayna birlikleri, Kharkiv'in kuzeyindeki Kochubeivka ve Dementiivka köylerine yönelik bir Rus saldırısını püskürttü” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, "Ukrayna kuvvetleri ayrıca Harkov Oblastı'ndaki Male Vesele ve Petrivka köyleri yakınlarında bir Rus keşif grubunu da bozguna uğrattı" dedi.

Zelenskyy, Kherson Oblast valisini görevden aldı

Kiev Independent gazetesinin haberine göre Zelensky, Rus işgali altındaki Herson Oblastı valisi Hennady Lahuta'yı görevden aldı.

Zelenskyy'nin Halkın Hizmetkarı partisinden Kherson Oblast yasama meclisinin bir üyesi olan Dmytro Butriy, vali vekili olarak atandığını söyledi.

Meydan okuyan büyükanne Ukrayna'yı terk etmeyi reddediyor

Birleşmiş Milletler, 12 milyondan fazla Ukraynalının Rus işgali nedeniyle yerinden edildiğini söylüyor.

Bazıları geri dönmeye ve yeniden inşa etmeye başlıyor, ancak bazıları hiç ayrılmadı. Moschun köyünde 72 yaşındaki büyük büyükanne, kedisiyle birlikte bodrumuna sığınarak saldırıdan kurtuldu.