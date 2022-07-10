Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da İstifa Edecek

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın gelecek hafta istifa etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Duyuru, protestocuların ülkenin şiddetli ekonomik krizine karşı öfkelerini dışa vurmak için cumhurbaşkanının resmi konutunu basmasından saatler sonra geldi. Protestocular daha sonra başkent Kolombo'daki Başbakan Ranil Wickremesinghe konutuna girdi ve onu ateşe verdi.

Abeywardana televizyonda yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir geçiş sağlamak için Başkan 13 Temmuz'da görevi bırakacağını söyledi" dedi.

Abeywardena, Rajapaksa'nın iktidarın sorunsuz bir şekilde transferini sağlamak için Çarşamba gününe kadar cumhurbaşkanı olarak kalacağını söyledi.

13 Temmuz'da istifa kararı, barışçıl bir iktidar devrini sağlamak için alındı” dedi.

Bu nedenle halktan hukuka saygı duymasını ve barışı korumasını talep ediyorum” dedi.

Başkanın kararının haberi, Colombo'nun bazı bölgelerinde kutlama havai fişeklerinin patlamasını tetikledi.

Günün erken saatlerinde, Başkan Rajapaksa başkent Kolombo'daki Başkanlık Evi'nden tahliye edildi, binlerce protestocu bu yıl krizden etkilenen adadaki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde istifasını talep ederek konutunu bastı.

Başkanın evinin içinden bir Facebook canlı yayınında, yüzlerce protestocunun odalara ve koridorlara doluştuğu ve kuşatma altındaki 73 yaşındaki lidere karşı sloganlar attığı görüldü.

Cumhurbaşkanının evinin içindeki yüzme havuzunda ayakta duran ve bazılarının yıkandığı protestocuların görüntüleri sosyal medyada geniş çapta dolaştı.

Protestocular daha sonra Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evine girerek evi ateşe verdi.

Yerel haber kanallarındaki video görüntüleri, Wickremesinghe'nin zengin bir Colombo semtindeki özel evinden gelen büyük bir yangın ve dumanı gösterdi. Ofisi, protestocuların yangını çıkardığını söyledi.

Yangında yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bir hükümet kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, Wickremesinghe'nin günün erken saatlerinde güvenli bir yere taşındığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Thyagi Ruwanpathirana, El Cezire'ye Sri Lanka'nın “bir süre bu krizden çıkmayacağını” söyledi.

“Çok fazla bekle ve izle ve bu insanları etkiliyor” dedi.

“Günlerdir yakıtımız yok… Yakıtın bittiğini hayal edin. İnsanlar işe gidemiyor. Çocuklar okula gidemiyor. Tüm ekonomi durma noktasında” dedi.

Askeri personel ve polis, Cumartesi günü erken saatlerde Rajapaksa'nın istifasını isteyen sloganlar attığı cumhurbaşkanının konutunda kalabalığı tutamadı.