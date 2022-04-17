Kuzey Kore, 'Nükleer Yetenekleri Artıracak' Yeni Silahı Test Ediyor

Devlet medyasına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer yeteneklerini artırmayı amaçlayan "yeni bir taktik güdümlü silah türünün" test ateşlendiğini gözlemledi.

Pazar günü erken saatlerde yayınlanan rapor, Güney Kore ve ABD'nin Pyongyang'ın yakında nükleer testlere devam edebileceği konusunda uyardığı ve Kim'in geçen ay bir fırlatma ile kıtalararası balistik füze (ICBM) testinde kendi kendine empoze ettiği bir moratoryumu kırmasının ardından geldi.

Kore Merkezi Haber Ajansı, en son silah testinin "ön cephe uzun menzilli topçu birimlerinin ateş gücünü büyük ölçüde iyileştirmede ve taktik nükleer silahların operasyonundaki verimliliği artırmada büyük önem taşıdığını" söyledi.

Testin ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ve ilgili füzenin ayrıntılarını vermedi.

Teste rehberlik eden Kim, "ülkenin savunma yeteneklerini ve nükleer muharebe kuvvetlerini daha da geliştirmek için önemli talimatlar verdi" diye ekledi.

Rodong Sinmun gazetesi tarafından taşınan fotoğraflar, üniformalı yetkililerle çevrili sırıtan bir Kim'in, silahın test ateşlenmesi olduğunu söylediği şeyi izlerken alkışladığını gösterdi.

Güney Kore ordusu, Pazar günü erken saatlerde, Kuzey'in doğu kıyısından Cumartesi günü geç saatlerde denize doğru fırlatılan iki mermi tespit ettiğini söyleyerek silahların fırlatıldığını doğruladı.

Mermiler, 25 km'lik bir apogee ve Mach 4'ün altında maksimum bir hız ile yaklaşık 110 kilometre (68 mil) uçtu.

ABD merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda kıdemli bir araştırmacı olan Ankit Panda, silahın muhtemelen kısa menzilli bir balistik füze ve Kuzey'in ilk taktik nükleer silah dağıtım sistemi olduğunu söyledi.

"Taktiksel bir nükleer dağıtım sisteminin bu testi, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer test sahasında önemli yeniden yapılanma çalışmalarının göstergelerinin artmasıyla birlikte geliyor" dedi.

Ülkenin uzak kuzeydoğusundaki bölge, Kuzey Kore'nin altı nükleer testinin tamamını gerçekleştirdiği yerdir.

Kim ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin ilk turu öncesinde 2018'de kapatılmıştı.

Bu görüşmeler 2019'da çöktü.

Mart ayında ticari bir uydu tarafından çekilen görüntüler, oradaki bir tünelde yeni faaliyet belirtileri gösterdi ve yetkililer ve analistler, Kuzey Kore'nin önümüzdeki haftalarda yedinci nükleer testini gerçekleştirebileceğini söylüyor.

ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Duyeon Kim, Kuzey Kore'nin silah testlerinin halkına ülkelerinin güçlü olduğunu söylediğini söyledi.

O, son testin zamanlamasının bir nedeninin, Pazartesi günü başlaması beklenen ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarına karşı protesto etmek olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Özel Temsilcisi Sung Kim de aynı gün Seul'de, Kuzey'in Güney Koreli mevkidaşlarıyla yaptığı son füze fırlatmalarına bir yanıtı görüşmek üzere beş günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

ABD, Kuzey Kore ile her an ve koşulsuz görüşmelere açık olduğunu söyledi, ancak Pyongyang şu ana kadar Washington'u yaptırımlar ve askeri tatbikatlar gibi düşmanca politikaları sürdürmekle suçlayarak bu önerileri reddetti.

KCNA'nın yeni bir silah testi hakkındaki raporu, Kuzey Kore'nin, ülkedeki en büyük yıllık resmi tatillerden biri olan, ancak askeri bir geçit töreni olmadan, merhum kurucusu Kim Il Sung'un doğumunun 110. yıldönümünü kutlamasından kısa bir süre sonra geldi.

Güney Koreli yetkililer, Pyongyang'ın Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan'da veya civarında bir askeri geçit töreni düzenleyebileceğini veya bir silah testi gerçekleştirebileceğini söyledi.