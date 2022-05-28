Rus Kuvvetleri Doğudaki Ukrayna Kalelerinde İlerleme Kaydetti

Ukrayna kuvvetleri, Rus kuvvetlerinin demiryolu merkezi kasabası Lyman'ın merkezini ele geçirmesi ve doğu Ukrayna'daki yakındaki stratejik Severodonetsk kentinin çoğunu kuşatmasıyla Moskova'nın en büyük ilerlemesi karşısında haftalardır geri çekildi.

Cuma günü savaştaki iki büyük cephede Rusya'nın belirgin ilerlemelerine rağmen, Ukraynalı yetkililer, kuvvetlerinin hala Lyman kasabasının kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinin kontrolünü elinde tutmak ve doğu Donbas bölgesindeki yeni savunma hatlarında sağlam durmak için savaştığı konusunda ısrar ettiler.

Rus ordusunun ilerlemeleri, son günlerde ivmenin nasıl değiştiğini gösteriyor ve Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın ateş gücüne karşı koymak için Batı tarafından tedarik edilen daha sofistike silahlar için çağrılarını yenileyerek, bölgedeki savaşları ciddi terimlerle nitelendiriyorlar.

Ukrayna dışişleri bakanı, "yeniden silah, silah ve silah" çağrısında bulunarak, yeni bir yabancı silah enjeksiyonu olmadan, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın doğudaki ilerleyişini durduramayacağı uyarısında bulundu.

Cuma günkü çatışmalar iki önemli şehre odaklandı: Severodonetsk ve yakındaki Lysychansk. Bunlar, Donbas'ı oluşturan iki eyaletten biri olan ve Moskova destekli ayrılıkçıların sekiz yıldır bazı bölgeleri kontrol ettiği Luhansk'ta Ukrayna'nın kontrolü altındaki son bölgeler.

"Şehrin eteklerinde savaşlar var. Büyük topçu bombardımanı gece gündüz durmuyor, "dedi Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk, Associated Press'e.

"Şehir sistematik olarak tahrip ediliyor - şehirdeki binaların yüzde 90'ı hasar görüyor."

Belediye başkanı, Rus keşif ve sabotaj gruplarının Cuma günü Mir Oteli'ni ve etrafındaki alanı ele geçirmeye çalıştığı şehrin kuzeydoğu mahallesinde bir saldırı devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta işgal etmesinden bu yana savaş nedeniyle şehirde en az 1.500 kişinin öldüğünü söyleyen belediye başkanı, şehirde yaklaşık 12.000 ila 13.000 kişinin kaldığını da sözlerine ekledi.

Belediye başkanına göre, ölenler bombardıman veya Rus füze saldırılarının neden olduğu yangınlarda, şarapnel yaralarından, tedavi edilmeyen hastalıklardan, ilaç eksikliğinden veya enkaz altında kalırken, ölenler de öldürüldü.

Geçtiğimiz 24 saat boyunca, Rus bombardımanı Severodonetsk'te dört kişiyi öldürdü, bölge valisi Serhiy Haidai Cuma günü bir Telegram gönderisinde yazdı.

Donbas bölgesinin diğer eyaleti Donetsk'te, Rusya destekli isyancılar Cuma günü yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın kontrolü altında kalan iki kilit şehrin kuzeyindeki büyük bir demiryolu merkezi olan Lyman şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovich, Perşembe gecesi "Lyman'ı kaybettiğimizi" kabul etti.

Arestovyoch, Lyman'a yönelik iyi organize edilmiş Rus saldırısının, Moskova ordusunun savaştaki taktiklerini ve operasyonlarını geliştirdiğini gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte, bir Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, askerlerinin Rusya'nın onları tamamen şehir dışına itme girişimlerine karşı koymaya devam ettiğini ve Ukrayna kuvvetlerinin Rusların Severodonetsk'ten arabayla yarım saat uzaklıktaki büyük bir şehir olan Sloviansk'a doğru başka bir ilerleme başlatmasını engellediğini bildirdi.

Luhansk bölge valisi Serhiy Gaidai, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk'in üçte ikisini kuşattığını söyledi.

Şehir, Donbas'ta Ukrayna kuvvetleri tarafından hala tutulan en doğudaki en büyük nüfus merkezidir ve Rusya, Ukrayna'nın ana savaş gücünü ve Siverskiy Donets nehri boyunca ikiz şehri Lysychansk'ı tuzağa düşürmeye çalışmaktadır.