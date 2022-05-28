Blinken, İsrail'i Ebu Akleh'in Öldürülmesiyle İlgili Soruşturmayı Tamamlamaya Çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'e, El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili "soruşturmaların" tamamlanması gerektiğini söyledi.

Cuma günü İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri açıklayan bir açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın ABD vatandaşlığına sahip Ebu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturmaların sonuçlandırılmasının önemini vurguladığını" söyledi.

Deneyimli muhabir, bu ayın başlarında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Blinken'ın hangi soruşturmalardan bahsettiği belli değildi, ancak daha önce Dışişleri Bakanlığı, kıdemli muhabirin Filistin'in Cenin kentinde öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma yürütmek için İsrail'e güveneceğini söylemişti.

Cuma günü attığı bir dizi tweet'te Lapid, Blinken'a İsrail'in Ebu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili "soruşturmasının sonuçlarını" "ülkelerimiz arasında standart uygulama olduğu gibi ABD ile paylaşacağına" söz verdiğini söyledi.

İsrail ordusu geçen hafta yaptığı açıklamada, Ebu Akleh'in vurularak öldürülmesiyle ilgili bir cezai soruşturma açmayacağını söyledi. Ancak Pazartesi günü, İsrail medya organları, İsrail ordusunun üst düzey avukatının, ordunun olayı soruşturmak için "her türlü çabayı gösterdiğini" söylediğini aktardı.

Biden yönetimi, FBI soruşturması talep eden düzinelerce Demokrat Kongre üyesi de dahil olmak üzere, olanlara ilişkin ABD önderliğinde, bağımsız bir soruşturma başlatma baskısı altında.

Ancak Washington, Ebu Akleh'in öldürülmesini kınarken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, İsrail'in "kapsamlı, kapsamlı bir soruşturma yürütmek için gerekli ve yeteneklere" sahip olduğunu söyledi.

Blinken'ın Cuma günü Lapid ile yaptığı görüşme, Filistin Yönetimi'nin kıdemli gazetecinin öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmasının sonuçlarının İsrail güçlerinin onu kasten vurup öldürdüğünü gösterdiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Cuma günü Washington'dan bildiren El Cezire'den Alan Fisher, "Bu raporun 24 saatten biraz daha uzun bir süre önce yayınlandığı göz önüne alındığında, Amerikalıların şimdi İsraillilere hızlı bir soruşturma yapmaları için baskı yapmasının nedeni budur" dedi.

Ancak Fisher, "kimsenin ... Dışişleri Bakanlığı'nda veya Beyaz Saray'da, Demokrat Parti milletvekillerinin talep ettiği gibi İsraillileri FBI soruşturmasını kabul etmeye zorluyor.

Bu FBI soruşturmasının "Filistinlilerin ve uluslararası toplumdaki birçok kişinin cinayetle ilgili bağımsız bir soruşturma olarak göreceği bir şey" olduğunu söyledi.