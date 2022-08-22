Rıza Kocaoğlu Yeni Dizi Anlaşması Yaptı! Eylül'de Ekranlara Dönecek

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bugüne kadar rol alarak performans sergilediği her yapımda güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çeken bir isim olmuştu. Hayat verdiği her karakterin fenomen olmasını sağlayan ünlü isim, Show TV dizisi olan Çukur ile gündemde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Çukur dizisinde Aliço isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu sergilediği performans ile unutulmayacak bir karakter oluşturmuştu.

Aliço karakteri olarak oyunculuk performansı sergileyen başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu seyirci kitlesi tarafından çok beğenilmiş ve beğeni dolu yorum almıştı. Ünlü isim yaz aylarında ise geçtiğimiz sene Netflix için çekilen Zeytin Ağacı dizisiyle gündemde yer almış ve adından söz ettirmişti. Söz konusu dizi Zeytin Ağacı hem yerli hem de yabancı seyirci kitlesi tarafından çok sevilmiş ve ünlü oyuncu da magazin gündeminde yer almıştı. Rıza Kocaoğlu, Zeytin Ağacı dizisinde rol aldığı karakter ile çok sayıda övgü toplamıştı.

Zeytin Ağacı dizisinin yanı sıra Cezailer isimli dijital dizide de performans sergileyen ünlü isim yaz mevsimini de çalışarak geçirdi. Diğer taraftan Çukur dizisinde beraber rol aldığı Erkan Kolçak Köstendil yönetmenliğinde çekilen Tamirhane isimli projede Bülent Şakrak, Merve Dizdar ve Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçen Rıza Kocaoğlu sonraki projesi ile merak konusu oldu.

Oyuncunun yeni dizisinin adının Tuzak olduğu öğrenirken söz konusu projenin TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkacağı bildirildi. Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün Tuzak dizisinin başrolünde yer aldığı öğrenilirken İlayda Çevik ile Talat Bulut gibi iki ünlü ismin de Rıza Kocaoğlu gibi dizinin oyuncu kadrosunda yer aldığı açıklandı.

Rıza Kocaoğlu'nun Tuzak isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak olması ünlü oyuncunun hayranları tarafından mutluluk ile karşılandığı ve dizi hakkında detaylar merak konusu oldu.