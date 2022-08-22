Üniversite Kayıtları Nasıl Yapılır, Gerekli Belgeler Nelerdir? 2022- 2023 Üniversite Kayıtları Başladı

Yeni sene için 22 Ağustos gününde üniversite kayıtları başladı ve kayıtların nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İstediği okulu kazananlar YKS tercih sonuçlarının açıklanması ardından üniversite e- kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeleri araştırmaya başladı. 26 Ağustos tarihine kadar üniversite kayıtlarını gerçekleştirebilecek olan adaylar, konu hakkında detaylı bilgileri öğrenmek istedi. Sizler için haberimizin devamında 2022-2023 üniversite kayıtlarının nasıl yapıldığı ile ilgili merak edilenleri yazdık.

YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos Pazartesi günü duyurulması sonrasında üniversite kayıt tarihleri gündemde yer aldı ve adaylar konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Kazandığı okulu öğrenen adaylar sonuçların açıklanması sonrasında “Üniversite kayıtları nasıl yapılır, üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?” şeklinde sorulara yanıt aradı. e-devlet ekranı üzerinden adaylar 22 ağustos günü itibariyle gerekli olan işlemleri tamamlayacaktır. Peki 2022-2023 üniversitesi kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir, üniversite kaydı nasıl yapılır?

2022 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihinde başladığı yönünde açıklama ÖSYM başkanı Profesör Doktor Halis Aygün tarafından gerçekleşmişti. Tercihlerini adaylar 27 Temmuz ile 5 ağustos tarihleri arasında internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş ve YKS tercih sonuçlarında 15 Ağustos Pazartesi gününde aday erişimine açıldığı belirtilmişti.

Öğrenciler YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında başarı sıralamalarını ve puanlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazandı ve konu hakkında detaylar araştırıldı. Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite hayaliyle sınava girmesi sonrasında kayıt işlemlerini 22- 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacağını öğrendi. Bunun yanı sıra 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında ise elektronik üniversite kayıtları gerçekleşecek.

Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile netlik kazandı ve evraklar açıklandı. Yeni tarihli mezuniyet belgesi ya da adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da onaylı örneğinin gerekli olduğu açıklandı.