Reyhan Karaca Paylaştığı Fotoğrafta Dudaklarını Yamulttu

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu son fotoğrafta dudaklarını yamultarak sosyal medyanın diline düştü. Yüzü üzerinde yapmış olduğu değişiklik sebebiyle alay konusu olan başarılı isim kendisine gelen tepkiler sonrasında paylaşmış olduğu fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı. Yapmış olduğu başarılı şarkıları ile bir döneme damga vurmayı başaran Türk pop müziğinin önemli ismi Reyhan Karaca, magazin gündeminin sıralarında yer aldı. İşte 90'lı yıllarda Sevdik Sevdalandık isimli efsane şarkısı ile ünlenen sevilen şarkıcı Reyhan Karaca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamış olduğu photoshop’lu fotoğraf hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

90'lı yıllarda Sevdik Sevdalandık isimli şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan sevilen isim Reyhan Karaca sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafta photoshop'u bu kez fazla kaçırdı. Yüzü üzerinde yapmış olduğu photoshop ile dudaklarını yamultan ve yamuk dudakları ile Instagram hesabından kendi fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı Reyhan Karaca yapmış olduğu bu hamleyle alay konusu oldu ve takipçilerinin diline düştü. Başarılı isim gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuş olduğu fotoğrafı kaldırması ile birlikte de dikkat çekmeyi başardı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yüzü üzerine yapmış olduğu Photoshop sebebiyle dudaklarını yamultan ünlü şarkıcı Reyhan Karaca yine de fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraf ardından ünlü şarkıcıya tepkiler geldi ve Karaca gelen tepkiler sonrasında sosyal medya hesabına paylaşmış olduğun fotoğrafı kısa süre içerisinde sildi.

Müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında daha güzel bir görüntü sağlamak için photoshop’a başvuruyor ve yaptıkları değişiklikler ile sosyal medyanın dilinde düşüyor. Ünlü isimler zaman zaman photoshop'u fazla kaçırmaları sebebiyle alay konusu oluyor ancak yine de fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.