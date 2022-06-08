Resmi gazetede yayınlandı! Son dakika: Beklenen haber bugün resmileşti

Mayıs Enflasyon Verilerinin Açıklanması İle Beraber Haziran Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama 2022! Kira Zammı Ne Kadar Olacak? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayına yönelik enflasyon verilerinin geçtiğimiz gün (3 Haziran Cuma 2022) açıklanması ile beraber haziran ayında geçerli olması planlanan kira artış oranı da böylece ortaya çıktı. Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Yüzde kaç oldu? İşte Haziran ayı kira artış oranı ile ilgili hesaplama detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Konut sahipleri ile kiracılar enflasyon verilerini ne zaman ve hangi tarihlerde ilan edileceğini araştırıyor. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran 2022 Cuma tarihinde açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ile beraber kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren 2022 haziran ayına yönelik kira artış oranı da böylece belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de böylece öğrenmiş olacak.

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar ve Yüzde Kaç Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayı itibariyle 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında %39,33'lük bir artış görüldü. Bu veri ise haziran ayı kira artış oranını da belirledi.

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Hesaplama 2022

Kira artışı yapılacak ay haziran 2022 okta tüketici fiyat endeksi kira artış oranı 39.33 yani haziran 2022 döneminde yapılması planlanan kira artışı açısından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs 2022 tüketici fiyat endeksi verisi kullanılmaktadır.