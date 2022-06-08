Son Başvuru Tarihi 30 Haziran! Denizbank, Bu Kişilerin Hesaplarına Tam 200 TL Gönderecek! Denizbank Maximum kampanyası kapsamında 200 TL müşterilerin hesaplarını tanımlayacak. İşte alışverişleri daha cazip hale dönüştüren o fırsat ve çok daha fazlası haberimizde...

Denizbank avantajlı kredi maksimum e-ticaret harcamalarına özel cazip oranları ile puan ve indirim kazanma şansı elde edebilirsiniz. Maksimum mobil uygulaması üzerinden kampanyaya dahil olanlara özel Çiçek Sepeti, Hepsiburada, GittiGidiyor, Morhipo, Trendyll ile N11 gibi pek çok platformda yapılacak alışverişleri ek ödeme yapılacak.

Denizbank Maksimum E-Ticaret Kampanyası Detayları Neler?

Ülkemizin önde gelen e-ticaret platformları üzerinden bir defa mahsus yahut farklı günlerde yapılacak ilk 400 TL ve üzeri harcamalara ek bir şekilde 40 TL, toplamda ise 200 TL tutarında maxi puan avantajlı sunulacak. 1 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olması planlanan kampanya kapsamında vatandaşların e-ticaret uygulamaları üzerinden gerçekleştirecekleri harcamaları ek ciddi oranda kazanç elde etmeleri sağlanacak.

E-Ticaret Puan Kampanyaları

Denizbank başta olmak üzere tüketicileri avantajlı oranlar ile internet alışverişlerine özel puan kampanyaları sunan bankalar, bir sonraki alışverişlerde bu puanları kullanmak suretiyle vatandaşların para harcadıkça kazanmalarını sağlıyor. Denizbank maksimum kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek e-ticaret harcamalarını özel bir şekilde verilecek 200 TL maxipuan, 15 Temmuz 2022 tarihinde hesaba aktarılacaktır. 30 Haziran 2022 tarihi ise yüklenen puanın son kullanım tarihi olarak belirlenmiştir.