Resmi Gazetede Yayımlandı: Nakit Dağıtılıyor! Başvuru Yapılması Gerekmektedir

Daha önceki günlerde resmi gazetede de yayınlanan bir haberi ile birlikte vatandaşlar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alacağı bankaları araştırıyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kampanyada kredi başvurusu sadece kamu bankalarından değil, bazı özel bankalar üzerinden de yapılacaktır. Ziraat Bankası resmi olarak yaptığı açıklamada kredi alacak kişilerin 18 yaşından büyük olması ile birlikte, devlet destekli 22.000 TL ödeme alacağını açıkladı. Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank, Halkbank, PTT ve İş Bankası'da kredi için düğmeye bastı.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Bu bankalardan kredi alacak kişilerin emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka 22.000 TL kredi verecek. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturma imkanı bu bankalar sunacak. Kredi alaca kişiler, emekli ise emekli maaşı bu bankada olması istenecek. Sigortalı olarak çalışan kişiler, 5-10 ay arası son iş yerinde çalışıyor olması istenmektedir.

Kredi ihtiyacı olan kişilerin başvurularını yapmaları durumunda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden en düşük faizlerle kredi alacağını söyleyebiliriz. Bu 3 banka haricinde PTT üzerinden de başvuru yaparak kredi kullanmak isteyenler var. PTT sms ile kredi başvurusu yapmak imkanı sunacak.

SMS ile PTT kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen kullanabilirler. PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına atın! Emekli olanlara 80.000 TL'Ye kadar değerlendirme yapılmaktadır.

İş Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise İŞ CEP uygulamasını kullanacak. Banka hesabınız üzerinden İŞ CEP uygulamasına giriş yapmak için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. Bu şekilde iş bankası kredi başvurusunu şubelere gitmeden ve düşük faizlerle yapılacaktır.