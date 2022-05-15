Annelere ve Ev Hanımlarına Akbank'tan Ödeme Var! Akbank Direkt Uygulamasını İndirin 20.000 TL Ödeme Alın

Akbank, yapmış olduğu son kampanyada, ev hanımı olan ve anne olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu başlattı. Akbank, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte, vatandaşlarına düşük faizlerle kredi vermeye devam etmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte sizlerde 20000 TL'ye kadar Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız durumunda banka şubelerine gitmeden işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Akbank, bu kampanyada bazı şartlara uygun olmanız durumunda sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Akbank 20000 TL kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Akbank, yayınlamış olduğu yeni kredi kampanyasında, 18 yaşından büyük olan ve banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olan kişilerin düzenli ödemeler yapması durumunda, Akbank, bu kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacaktır. Kredi alacak olan kişileri, ayrıca banka kendi banka müşterisi olması durumunda, ayrıcalıklı müşteri grubuna sokarak daha düşük faiz oranlarıyla birlikte banka şubelerine gitmeden kredi imkanı sağlıyor.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar için ayrıca banka SMS ile kredi imkanı sağlamakta. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka sizlere sonucunu verecek ve onaylanan tutarı, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabilecek veya size yakın olan bir Akbank şubesine giderek gelir belgesiz olarak hemen aynı gün içinde krediyi alabileceksiniz. Akbank ayrıca, 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de vatandaşlarına kredi imkanı sağlamaktadır.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaşlarını Akbank şubelerine taşımaları ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanması mümkündür. Akbank Emekli Kredisi olarak alacağınız bu kredilerde banka şube yetkisinde, hemen işlemlerinizi gerçekleştirecekler ve banka kredi puanınız düşük olsa bile emekli olmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verilecektir. Nakit ihtiyacı olan emekliler emekli maaşını Akbank'a taşıyarak hem ihtiyaç kredisi alabilir, hemde diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatarak borç transferi yapabilir.