Resmi gazetede gece açıklandı! Emekliye şipşak yeni ödeme hesaplara yattı! Emekli mutlu oluyor

Resmi gazetede yayınlanan ve emekli olan vatandaşlar için ödenmeye başlayacak olan kredili mevduat hesabı için sadece kamu bankaları değil, bazı özel bankalarda destek vereceğini açıkladı. Resmi gazete üzerinden yayınlanan haber ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilen emekli olan vatandaşların kredi işlemleri yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden sadece kredi işlemleri değil, emekli maaşı üzerinden almış olduğunuz artı paralarda sizlere hızlı birşekilde kullandırılarak hesaplarınıza yatarak artı para olarak sizlerin kullanımına sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, bu konu hakkında devlet destekli olarak ödeme yapacağını ve resme gazetede bu olayın daha önceleri yayınlandığını açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilecek onaylanan kredileri hesaplarınız atabildiğiniz gibi kredili mevduat hesabınızı da artı para olarak yükleyeceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz kredili mevduat hesabını 12 ay vadeli olarakta geri ödemesini yapabileceğinizi de söylemek istiyoruz. Bankalar artık para olarak sizlere 10 bin TL'ye kadar ödeme verirken, nakit ihtiyacı olan kişiler bu parayı istedikleri zaman kullanabilir ve kullanım sonrasında ödemesini yapabilmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası'da Verecek!

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da ek kredi haricinde, kredili mevduat hesabı olarak Denizbank kurtaran hesap Yapı Kredi Bankası ise esnek hesap adında nakit imkanı sağlayacağını açıkladı. Biz bankaya Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanları sağlamaktadır.