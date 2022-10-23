Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası Gelir Belgesi İstemiyorum Dedi! Gel-Al 32000 TL Ödeme

Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası Yeni yapmış oldukları 32000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlardan gelir belgesi istemeyeceğini açıkladı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan kampanya sonrasında 3 bankada ihtiyaç kredisi vereceğini ve kampanyaların, resmi internet siteleri üzerinden açıkladığını duyurdu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde nakit kredinizi 5 dakika içerisinde hemen alabilecek ve onaylanan kredileri de hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak banka şubelerine giderek işlemlerini yapabiliyor, VE kredi kullanabiliyorlar.

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları gerekiyor. Devlet bankası Vakıfbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde vatandaşlara, verilecek 32000 TL ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluşturacağını açıkladı.

AKBANK VE YAPI KREDİ

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, hızlı bir şekilde hesaplarına da ödemeler internet üzerinden yapılmaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için nakit ihtiyacı olması durumunda 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak kullanacaklardır.