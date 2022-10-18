Resmi Gazetede Duyuruldu! Nakit İsteyenlere Anında Ödeme Olacak! 3 Bankadan Anında Kampanya Devlet Destekli

Resmi gazete, yapılan açıklama sonrasında 3 banka üzerinden emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için hızlı bir şekilde 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ödeneceği açıklandı. Resmi Gazete üzerinden yapılan açıklamada, özellikle devlet bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların daha önce bankalardaki olan dağınık, borçları sebebiyle sıkıntı yaşamaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , destek kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hem kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşları hem de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm sigortalı olarak çalışan vatandaşlara destek olarak bireysel tüketici kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi işlemlerini hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılacağı açıklandı.

Başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgeniz ile birlikte size en yakın olan bir kamu bankasına giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı, benim devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullandırılacağı açıklandı.

Emekli olan vatandaşların maaş müşterisi olması, sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında geçmiş sigorta günlerinin en az oniki ay olması isteniyor. 50000 TL ve 100000 TL arasında kullanacağınız kredilerde 24 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılırken, 50000 TL altındaki kredilerde uzun vadelerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilir ve hatta ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapabilirsiniz.