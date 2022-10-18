11.000 TL ödeme! Emekliye yapılacak bu ödemeleri banka hesabına atan bankalar yayımlandı

11 bin TL kadar emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılacak olan ödemelerde, Denizbank ve Akbank tarafından yapılan kampanyanın detayları paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hızlı bir şekilde hesaplarına çok yatırılarak ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların, Denizbank ve Akbank üzerinden emekli maaş alması durumunda düşük faizli kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

EMEKLİYE KREDİ - AKBANK VE DENİZBANK

Emekli maaşını Akbank ve Denizbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeli kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyalarını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için en yakın banka şubesine giderek de kolay bir şekilde işlem yapabilir.

Akbank üzerinden Akbank Direkt uygulamasını kullanarak, Denizbank üzerinden ise Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak istediğiniz zaman emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Akbank ve Denizbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, hızlı birşekilde kredi sunulmaktadır. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalar üzerinden destek vereceğini açıkladı. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşları emekli maaşını kendi bankasına taşımaları durumunda sadece bu limitlerde değil, daha yüksek limitlerde de ödemeler yapıyor.

Emekli maaşınızı, Akbank ve Denizbank üzerinden alıyorsanız, istediğiniz banka şubesine giderek tekim denizde birlikte kredi almak istediğinizi belirtirseniz sizlere destek olunacaktır.