Resmi Gazete’de de Yer Aldı: Tüm Emekli Kişilere 750 TL’lik Ödeme Geliyor!

Son dakika haberi geldi. Emekli olan kişilere müjdeli haber resmi gazete de yayınlandı. Pekli nedir bu emekliler için yapılan haber? Emeklilerin hepsine de 750 TL’lik bir ödeme yapılacak. Bahsi geçen havadis, Resmi Gazete’de de yer alıyor. Son dakika gelişmesiyle sizlere güzel haberi vermeye geldik. İşte konuya dair detayların tamamı…

Resmi Gazete’de açıklanarak yürürlüğe girmesiyle tüm emekli vatandaşlara 750 TL’lik bir ödeme geleceği söylendi. Ocak ayı zammından sonra en düşük haldeki emekli maaşının 2 bin 500 TL olması konusunda karar alınmıştı. Bahsi geçen kampanyanın yanında aynı esnada emekli olan kişiler bakımından bankalar, promosyon olanağı da sağlamaya başlamış oldu. SGK aracılığıyla verilen ve 2 bin 500 TL’nin üstünde alınmakta olan maaşlarda da 750 TL’lik bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olan kişilere 750 TL tutarında promosyon ödemesi gelecek. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası bu kampanyayı uygulamaya koydu. Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle beraber de yürürlüğe girmiş oldu. Ziraat Bankası ve SGK tarafından yürürlüğe konan bu kampanyada maaşlarını Ziraat Bankası bünyesine taşıyan ve tam üç sene süresince aynı bankadan maaşını çekmeyi onaylayan emekliler, emekli promosyonundan yararlanabilecek.

Saymış olduğumuz her üç bankanın da emeklilere sunduğu bu fırsatlardan yararlanmayı talep eden kişiler banka şubelerinden işlemlerini yapabilir. Aynı zamanda bankanın internet bankacılığı sisteminden de erişim sağlanabilir. Öteki yandan Ziraat Bankası mobil aplikasyonuyla da işlemleri tamamlayabilirsiniz.