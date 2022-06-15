3600 Ek Göstergeden Sonra Emekli İkramiyesi ve Maaşlarında Artış Nasıl Olacak?

Kural olarak 5,3 milyon memur ve emekli ile ilgili olarak, 1. derece memur, 2 yıl ve üzeri üniversite diplomasına sahip kamu güvenlik görevlisi, 4 yıllık yükseköğrenim diplomasına sahip din görevlileri 3600'e yükseltilecek. Ek gösterge bir memurun emekli maaşı 3600'e çıkmış ve 30 yıl hizmet vermiş 1234-1391 TL, emekli ikramiyesi 44 bin 500 - 50 bin 150 TL artış gösterecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, 5,3 milyon memur ve emekli memur için 3,600 ek gösterge düzenlemesini ve bunların emekli maaşı ve ikramiyelerde yaptığı farkları detaylandıran bir tablo yayınladı.

Bakanlığa göre, memurların iş sistemindeki sorunları çözmek ve adalet duygusunu güçlendirmek için bir yönetmelik hazırlandı. Bu yüzden düzenleme 5,3 milyon memur için tasarlandı.

Yönetmelik, memur yöneticilerinin ataması / sıralaması, hizmet sınıfları, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konum ve eğitim düzeyine dayalı ek gösterge sistemini tanımlar.

Ek göstergeler, yalnızca 2008'den önce istihdam edilen memurların emekli maaşları ve 2008'den sonra istihdam edilen memurların emekli maaşları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Memurların Ek Göstergeleri 600 Puan Artacak

Düzenleme, birinci derece memur olmak şartıyla tüm öğretmenler, iki yıl ve üzeri yüksekokul mezunu polis memuru, alan sınırında sorun olmaksızın sağlık meslek mensubu ve dört yıllık yüksekokul mezunu din görevlisi ek göstergesi 3600 olarak artış gösterecektir.

Buna ek olarak, avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, güvenlik görevlisi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi ve üst düzey makamlardaki müdürler gibi ek istatistiklere sahip tüm yetkililerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak.

Kamuda işlevsel hiyerarşinin bozulmaması için Genel Müdür Yardımcıları ek kontenjanı 3600'den 4400'e, İl Müdür Yardımcıları gibi ek memur göstergesi 2200'den 3000'e yükseltilecek.

Emekli İkramiyesinde Artış 50 Bin Lira Olacak

Ek göstergeye sahip memurun emekli maaşı 3600'e ve 30 yıl hizmet verenin maaşı 1234-1391 TL, emekli ikramiyesiyse 44 bin 500 - 50 bin 150 TL artırılacak. Birinci kademe 3000 ek göstergeye sahip öğretmen, sağlık meslek mensupları ve din görevlilerin emekli maaşları 5.627 liradan 6.000 861 liraya, emekli ikramiyesiyse 202.000 909 liradan 247.000 408 liraya yükselecek. Bu, söz konusu memurun emekli maaşı ve ikramiyelerini yüzde 22 oranında artıracak. Polis de yüzde 22 zamdan yararlanacak, emekli maaşı 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyesi de 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.