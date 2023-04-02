Resmi gazetede açıklandı! Kimlik numaralarından sorgulama yapın! Emeklilere ek ödemeler ile ilgili son dakika haberi

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaşını almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde verilecek olan yeni ödemeleriyle ilgili karar çıktı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için sizlere verilecek olan ek ödemeler Resmi Gazetede açıklandı.

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacının artık kamu bankaları üzerinden diledikleri zaman giderebilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emekliler, kamu bankaları üzerinden şubelere gitmeden de başvurular yapabilecekler. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu yeni ödemelerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli 30000 TL ödeme verilecek. Ramazan Bayramı da düşünülerek verilecek olan, bu nakit kampanyalarına, başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan emekliler, Kurban Bayramı sonrasında ödemelere devam edecek.

Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizler de hemen işlemlerinizi yapabilir ve 30000 TL kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet şifreleriyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilecekler ve buradan diledikleri zaman kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda 30000 TL'ye kadar işlem yapabileceksiniz.

30000 TL kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ödeme tablosu ile birlikte bu kredileri ödeyebilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, daha önce bu bankadan kredi almadıysanız sizlere yüksek limitli maaşlarının 20 katına kadar kredi ödemeleri verilmektedir.