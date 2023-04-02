PTT Nakit Vermeye Devam Edecek, Pazartesi ve Cuma Arasında TC İle Başvuru Yapanlara 50.000 TL Ödenecek, Şart İstemeyecek

Ptt üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle 50000 TL'ye kadar ödemeler verilmediği açıklandı. 50000 tl 36 ay vadeli, PTT üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları durumunda ödemeler hemen verilmektedir. Ptt üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan kişilere Aktif Bank ile birlikte yapılacak olan bu kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, banka müşterisi olan ve kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme alabilmektedir.

Ptt, Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde, ihtiyaç kredisi, sizlerin kredi puanınızın düşük olması durumunda da ödenmektedir. Ptt 50000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte, bankadan nekadar onay aldığınızı hemen görebiliyorsunuz. Ptt, son zamanlarda yapmış olduğu banka kampanyalarıyla birlikte özellikle ihtiyaç kredisi ödemeleri vatandaşların tercih etmiş olduğu bir kurum olmaktadır.

PTT SMS KREDİ

Ptt üzerinden en kolay kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvuru yöntemi olmaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp, 11 haneli TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında nekadar onay aldığını sizlere 10 dakika içerisinde gönderilir ve onaylanan tutar en yakın PTT şubesinden bireysel temsilciden kullanabilirsiniz.