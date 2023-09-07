Emekli maaşı alan vatandaşlar ve sigortalı çalışanlar için harika bir haber var! Resmi Gazete'de yayınlanan duyuru ile birlikte, 100.000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kampanyası, emekli maaş hesabınız aracılığıyla başvurularınızı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır. Başvurunuz onaylandığında, 24 ay vadeli kredi ödemeleri hemen hesabınıza yatırılır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan Devlet Destekli İhtiyaç Kredisi:

Devlet destekli bu kredi kampanyası sayesinde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, faiz oranlarını düşük tutarak sizlere ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Nakit ihtiyacınız olduğunda hemen aynı gün içinde bu özel kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunuz onaylandığında, 24 ay vadeli ödeme planı oluşturulurken, aynı zamanda diğer bankalardaki güncel ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olunur.

Destek Kredileri ile Borç Kapatma İmkanı:

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, diğer bankalardaki borçlarını kapatmaları için destek sağlanır. Devlet desteği ile en düşük faiz oranlarından yararlanarak bu kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Başvuruları İnternet Üzerinden Yapabilirsiniz:

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kampanya kapsamında başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlar. Bankaların resmi web sitelerinde bulunan kredi başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, bu kampanyada nakit kredi kullanacak kişilere 3 ay erteleme imkanı da sunulur.