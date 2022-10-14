Resmi Gazetede Açıklanan Emekli Ödemesi Bu Gece Yayımlandı! Emekliler Yarın Hesaplarına Bakacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyanın resmi gazetede yayınlanmasından sonra nasıl başvuru yapabileceği hakkında bilgilere ulaşmak istiyor. Bu gece tekrardan duyurusu yapılan ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan veya emekli maaşını ilk defa bu bankaya taşıyan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri yapılacak, onaylanan krediler, hesaplara yatırılacak ve üstelik internet bankacılığı uygulaması üzerinden düşük faizli verilecek.

50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli olarak işlemler yaparken, kredi kullanacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha yüksek limitlerde de devlet destekli ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceklerini söyleyebiliriz. Kamu bankaları, ekim ayı sonuna kadar başlattığı bu kampanyada, onbeş gün süre içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacak, onaylanan kredileri de yine hesaplarınıza yatırarak ödemeniz için hızlı bir şekilde sonuç verecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden onay alabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlattığı bu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi hesaplarına yatırmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar istedikleri zaman emekli maaş hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak, diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.