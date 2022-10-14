Son Dakika: Bankamatik kartınıza 30.000 TL ödeme yatmış olabilir, 18-45 yaş arasına müjdeli haber verildi!

Acil ihtiyacınızın olması durumunda 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Finansbank, yeni bir kredi kampanyası yaptığını açıkladı. QNB Finansbank, resmi ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kendi bankamatik kartı hesapları üzerinden 30000 TL'ye kadar ödemeler yapılıyor.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hemen ödenmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların en yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir.

30000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredilere de istediğiniz zaman banka şubelerinden kimliğiniz de kullanabileceksiniz. QNB Finansbank Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alacakları kredi başvurusu ile birlikte hızlı bir şekilde sonuçlarını alabilecekler, onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

BAŞVURU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik numaranız 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde bu kredileri en düşük faiz oranları ile birlikte olabileceğini de söylemek istiyoruz.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan herkesin bireysel müşteri olması durumunda banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceğini söyleyebiliriz.