Resmi Gazete Yayınladı! Banka Hesabı Olana 20.000 TL Bugün Başladı

Banka hesabı olan kişilere 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Resmi Gazete üzerinden de yapılan duyuru sonrasında banka hesabı olan ve 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyası başlatılıyor. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere kamu bankaları destek verecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek de düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi, 20000 TL kredi almak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutarı aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırarak kullanabilmenize olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için birden fazla yöntem sizleri beklemektedir. 20000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli kredilere şubeden yapmış oldukları başvurular sonrasında hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına, yatarak kullanabilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca banka müşterisi olan kişiler kredi imkanlarına uygun olmaları durumunda internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanabilir ve alacağınız bu kredilerde bireysel olarak işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, 90 gün ertelemeli kredi imkanı sunacağını da açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden yapılan kampanyada özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedir.