İkinci El Araç Fiyatları Konusunda En Az %20 Düzeyinde Bir Düşüş Bekleniyor: Tahminler Gelmeye Devam Edecek

İkinci el araç fiyatlarıyla alakalı olarak son dakika tahminleri gelmeyi sürdürüyor. 2022 senesinin Temmuz ayı itibarıyla ikinci el araç fiyatları konusunda en az yüzde 20 düzeyinde bir düşüş bekleniyor. İslam Memiş, şu anda piyasada sorunlar yaşandığını ve ikinci el araç satışlarının durma noktasına değin geldiğini açıklamıştı. Memiş’in gerçekleştirdiği bu açıklamalara göre Temmuz ayı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarının dip seviyeyi göreceği söyleniyor. İkinci el araç fiyatlarıyla alakalı mükemmel tahminler geliyor. Para piyasası uzmanı Memiş’in yaptığı açıklamalar doğrultusunda ikinci el araç satışlarının artık neredeyse durma raddesine geldiği söylenmişti. Temmuz ayında da ciddi düzeyde bir düşüş yaşanacağı belirtilmişti. İkinci el araç almak isteyen birinin acele etmemesi gerektiği de ifade edildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde yirmiye ulaşan bir düşüş beklendiği de öne sürüldü. Yargıtay hukuk genel kurulu ikinci el araç satışları konusunda emsal bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda sahte bir vekaletnameyle yapılan araba satışları konusunda iyi bir niyetle üç kişiye aracın sahipliğinin verilemeyeceğine karar verilmiş oldu. Bunun yanı sıra mağdur haldeki tüketicilerin de parasının iade edileceği ifade edildi. Sonuç olarak ikinci el araç satın alacaksanız acele etmeyin, hızlı bir şekilde karar vermemelisiniz. Böylesi çok daha iyidir.