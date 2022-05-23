Resmen Onaylandı! Memur, Emekli, Kamu işçilerine 5 Bin TL Ödeme Yapılacak! Alınan bir son dakika haberine göre emekliliği vatandaşları başta olmak üzere kamu personelleri ile memurlara 5.000 TL tutarında bir ödeme yapılmasına karar verildi. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Memur, kamu personeli ile emeklilere 5.000 TL tutarında ödeme yapılacak. Nakit sorunların çözülmesi açısından 5000 TL ödeme alacak vatandaşlara kamu bankaları kapılarını açtı. 3 kamu Bankası üzerinden müracaat işlemlerinin yapılması ile beraber bankaya dahi gitmeye gerek olmadan kamu bankaları üzerinden sayılan kategorilerde yer alan vatandaşlara 5.000 TL kredisinden faydalanma avantajlı sağlanacak.

Ziraat Bank Kamu Personeline 5000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Belli Oldu

Ziraat Bankası tarafından kamu personellerine verilmekte olan ₺5.000 tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına müracaat işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin sms atmaları yeterlidir. Buna göre T.C kimlik numarası ve aylık gelirin yazılmasından sonra kısa mesajın gönderilmesi gerekir paranın hesabı aktarılması durumunda Ziraat Bankası mobil bankasının kullanılması yeterli olacaktır.

Vakıfbank Kamu Personellerine 5.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Özellikleri Neler?

Vakıf bankası üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması açısından T.C kimlik numarasının mesaj gönderilmesi yeterlidir. Kredi çekmek isteyen kamu personelleri, 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde kredi onayının verilmesi ile beraber gerek şube üzerinden gereksiz de mobil bankacılık yöntemleri üzerinden 5.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekebilir.

Halkbank Kamu Personellerine 5.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kamu personellerine ₺5.000 veren Halk Bankası üzerinden başvuru işlemlerini yapmak isteyen kamu personellerinin mesaj göndermeleri yeterli olacaktır. Buna göre onay verilen tutar anında hesapta olacak.