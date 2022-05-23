Emekli Maaşını Alanlar Müjde: 4000 TL Kimlik Numaranıza Göre Hesabınıza Anında Yattı!

SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin Beklediği Müjdeli Haber Geldi! 4000 TL Anında Ödenecek! Garanti Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alan emekli vatandaşlara 3.000 TL bağışla olmak üzere toplamda 4000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye Bankalar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında gerçekleştirilen iş sözleşmesi hükümleri gereğince vatandaşların, emekli aylıklarını bir banka üzerinden 36 ay boyunca alma sözü vermeleri karşılığında aldıkları aylık tutarı kadar kendilerine emekli promosyonu ödemesine karar verilmiştir.

Garanti Bankası 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri

Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşımak suretiyle Garanti Bankası tarafından verilmekte olan emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşların mobil cep uygulaması başta olmak üzere şubeler ile e-devlet veya SGK üzerinden mi açtırma işlemlerini yerine getirmesi gerekir. Bütün emekli vatandaşlar, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya Garanti Bankası'nın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek 4.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilir.

Garanti Bankası Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

· Emekli maaşı en çok 1500 TL'ye kadar çıkan vatandaşlara banka tarafından 1850 TL tutarında emekli promosyonu veriyor,

· 1.500'den 2.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara ise Garanti Bankası tarafından 2300 TL tutarında promosyon veriliyor,

· 2.500 TL'den daha çok emekli maaşı alan vatandaşlara ise Garanti Bankası tarafından 2.750 TL'den 3000 TL yamaçta olmak üzere 4000 TL'ye kadar nakit ödenme ile beraber emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.