Renault peynir ekmek gibi satan sedan modelini 393 bin TL'ye satıyor! Bu kampanya kaçmaz!

Bu kampanya kaçmaz! Renault peynir ekmek gibi satan sedan modelini 393 bin TL'ye satıyor! Araç piyasasında çok önemli günler yaşanıyor. Birçok kişi araç almak için yükselen fiyatlardan dolayı kendini beklemeye almıştı. ÖTV düzenlemesinin ardından bu kişiler yeniden uygun fiyatlı araçlarını almak için harekete geçti. Farklı markaların çeşitli modellerinde aklınızın alamayacağı uygunlukta indirimler yapıldı.

Renault Taliant fiyat listesi: Böyle fiyat görülmedi!

Taliant modeli Renault markasının son günlerde en çok satışa çıkan modeli. Özellikle Türkiye pazarında bu aracın satış oranları çok yüksek olarak görülüyor. Bu otomobilin fiyat listesine aşağıdan göz atmanız mümkün olacaktır.

· Joy 1.0 Sce 65 bg Fiyatı: 393.000 TL

· Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 536.000 TL

· Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 552.000 TL

B segmentinde bulunan Renault Taliant'ın fiyat manasında Fiat Egea'ya rakip olması beklenirken, yüksek fiyatıyla hayal kırıklığı oluşturduğu özetlenebilir. Renault Taliant, 65 bg güç ve 95 Nm tork yapan 3 silindirli 1.0 Sce atmosferik motor ve 90 bg güç ve 160 Nm tork yapan 3 silindirli 1.0 TCe turbo benzinli motor sürümleriyla satılmaktadır. 1.0 TCe motor opsiyonunda LPG'li ECO versiyonu da sunulmaktadır. Manuel veya X-Tronic (CVT) şanzıman alternatifleriyle satın alınabilmektedir.

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