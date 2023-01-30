4A, 4B, 4C, SSK ve BAĞ-KUR… EYT maaş hesaplama ekranı! Milyonların maaşına ek olarak 956 TL...

EYT maaş hesaplama ekranı! 4A, 4B, 4C, SSK ve BAĞ-KUR… Milyonların maaşına ek olarak 956 TL... EYT düzenlemesini bekleyen kişiler hakkında detaylar gelmeye başladı. EYT hakkında araştırma yapan milyonlarca vatandaş maaş hakkında haberleri merak ediyor. İlk maaşlarını Şubat ayında alacak kişiler için zamlı ödemeler yapılacak. Emekli maaşlarına kıdem tazminatları da eklendiği zaman 9144 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 20 yıldır beklenen EYT düzenlemesi milyonlarca kişiyi sevindirdi.

EYT’lilere Müjde Verildi

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlatan kişiler için düzenleme yapıldı. 2023 yılında emekli olacak kişiler maaş hakkında tüm detaylar insanlar tarafından takip ediliyor. Emekli olmak için yaş bekleyen kişiler Ocak ayından itibaren dilekçe verebiliyor EYT düzenlemesi ile emekli olan kişiler farklı maaşlar alabiliyor. EYT'li çalışanlar diğer çalışanlara göre daha fazla maaş alıyor. Ortaya çıkan maaş farkı sigorta prim süresiyle oluşuyor.

EYT kapsamında emekli olmasına rağmen çalışma hayatına devam edenler daha avantajlı hale geliyor. EYT kapsamında emekli olan kişiler mevcut maaşları üzerine ek olarak emekli aylığı ve kıdem tazminatı alacak.

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edecek olan kişilerin maaşlarına ek olarak 956 TL yansıtılacak. Milyonlarca EYT’li böylece diğer çalışanlara göre çok daha yüksek maaş alabilecektir. EYT kapsamına giren vatandaşlar bu uygulamalar sayesinde çok daha kolay bir şekilde geçinebilecek.

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