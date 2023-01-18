Renault Kwid Türkiye’ye geldi mi? 2023 Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Fiyatı bomba!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda ÖTV matrah limitleri değiştiği ile ilgili açıklamalardan sonra araç fiyatları ile ilgili durum araştırılmaya başlandı. Yapılan düzenleme ile birlikte 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktığı görüldü. ÖTV limitlerinin değişmesiyle 78 bin TL'ye varan indirimin de kapısı aralandı. Düzenleme sonrası sıfır araç alacaklar ise yeni fiyatları merak etmeye başladı. İşte ÖTV düzenlemesi ile birlikte Renault otomobil markasının da araçlarında indirimler yapılmaya başlandı. Renault otomobillerdeki indirim oranları açıklandı. Bu oranlara göre yeni fiyatlar da açıklandı. İşte bu konudaki detaylar…

Renault 280 bin TL’lik Modelini Piyasaya Çıkarıyor

Otomobil almayı bekleyen binlerce kişinin merakla beklediği matrah limitleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte araç almayı bekleyenler de merakla açıklamaları takip ediyor. Otomobillerde yapılan güncellemeyle birlikte otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Bu düzenlemeye göre 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı.

Renault Kwid Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Renault Kwid'in Türkiye'ye ne vakit geleceği ve satışa sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Renault'un Kwid modelinin satış ağını genişletmek istediği biliniyor. Söylentilere göre Kwid'in Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Renault Kwid Özellikleri Neler?

Renault Kwid, 50 beygirlik bir motorla geliyor. Manuel ve otomatik vites alternatifi tespit edilen aracın 08. litrelik 0.8 litrelik motora sahip. Araçta 5 ileri vites yer almakta.

İddialara göre Renault bu ucuz otomobili, otomobil fiyatlarının yüksek bulunduğu ülkelere getirmek amacıyla işe koyuldu. Doğal olarak bu ülkeler arasında Türkiye de yer almakta. Manuel vites opsiyonunun en boş versiyonu az evvel de bildirdiğimiz üzere 70 bin TL seviyesinde bir fiyata tekabül ediyor.

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