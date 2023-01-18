Genç yaşlı 85 milyon vatandaşa 4.300 TL aylık ödeme bağlanacak! Nakit para ihtiyacı olan tasalanmasın! Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara kalem kalem belirlenen destek ödemeleriyle yardımcı oluyor. Vatandaşlara yapılan aylık destek ödemeleri arasında evde bakım maaşı, aile destek programı, doğal gaz yardımı, elektrik yardımı ve çocuk destek bileşeni olmak üzere onlarca yardım paketi bulunuyor. Yeni yılla birlikte çoğu ücrette olduğu gibi bu destek ödemeleri de arttı.

Nakit para ihtiyacı olan tasalanmasın. Genç yaşlı 85 milyon vatandaşa 4.300 TL aylık ödeme bağlanacak. Yardım ve destek programı aracılığıyla 12 ay boyunca yapılan ödemeler bulunduğu gibi tek seferliğine yapılan ödemeler de bulunuyor. Düzenli olarak yapılan ödemeler için bazı koşulları karşılamanız gerekiyor. Koşulları tamamlayan vatandaşlara ödemeler 12 ay boyunca şartsız koşulsuz direkt yatırılıyor. 2023 yılının ilk günüyle birlikte bu destek ödemelerinde de artış yaşandı.

YENİ YILDA YÜKSELDİ

Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bu destek ödemeleri de yükseldi.

ELEKTRİK DESTEĞİ 216 TL'YE ÇIKTI

1-2 kişilik hanelere 108 TL, 3 kişiye kadar 144 TL, 4 kişiye kadar 180 TL, 5 ve daha fazla nüfusa sahip olan ailelere de 216 TL ödeniyor.

65 YAŞ AYLIĞI VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılla birlikte 65 yaş aylığı 2.604 TL'ye çıkarken evde bakım maaşı yeni ödeme tutarı da 4.337 TL oldu.

AYLIK YAPILAN ÖDEMELER NELERDİR?

Aylık destek ödemeleri arasında evde bakım maaşı, aile destek programı, doğal gaz yardımı, elektrik yardımı ve çocuk destek bileşeni olmak üzere onlarca yardım paketi bulunuyor

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