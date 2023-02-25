Renault bu sıfır Clio’yu sadece 459.900 TL'ye satacak; Böyle çılgınlık görülmedi

Böyle çılgınlık görülmedi. Renault bu sıfır Clio’yu sadece 459.900 TL satacak. Araba almak isteyen kişiler için özellikle en ucuz araba modelleri oldukça önemli hale gelmektedir. Özellikle son zamanlarda yapılacak olan araba alımları sonrasında olumsuzlukların giderilmesi ve daha sonrasında da olumsuzlukların giderilerek çözüm yollarının gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Yapılacak olan alımlar sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeksizin kullanımların gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir.

Arabalarda indirimlerin olmadığı bu zamanlarda Renault marka araba indirimleri dikkat çekmeye başladı. Bu arabaları almak isteyen kişilerin alması için tam da zamanı olduğu belirtiliyor. Özellikle 459.900 binden başlayan fırsatlarla arabalara indirim getirildiği duyurusu yapıldığından dolayı bu arabaları almak için sıraya giriliyor.

2023 Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg 459.900

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 565.000

Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 bg 525.000

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 620.000

Renault Clio İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 669.900

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