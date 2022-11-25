Renault bir ilke imza attı! Satılık 2. el araçlar! Fiyatlar 80 bin TL'den başlıyor! Talep tavan yaptı!

Talep tavan yaptı! Renault bir ilke imza attı! Satılık 2. el araçlar! Fiyatlar 80 bin TL'den başlıyor! Artık satıcılar özelliklerden ziyade fiyatların uygun olmasına önem veriyorlar. Birçok alıcı araç alımı yaparken ince eleyip sık dokuyorlar desek abartmış olmayız. Genelde fiyatlar düşük olduğundan dolayı kazalı araçlar bile alıcılar tarafından değerlendirilir hale geldi.

Alıcılar eğer aracın yürür aksamında bir sorun yoksa kazalı araçları da alabiliyorlar. Yine sürücüler aldıkları araçların tamir masraflarını da araştırmayı ihmal etmiyorlar. Bu nedenle genelde yıllardır ülkemizde modelleri satılan ve parçaları kolay bulunabilen markaların araçları daha çok tercih ediliyor. Bu araçları almak için alıcıların sürekli arayış içinde olması gerekiyor.

Artık Fiyat Daha Önemli

Geçmiş dönemlerde alıcılar araçlarında ki lüks ve konfor unsurlarına daha çok önem verirlerdi. Geçirdikleri yolculuğun daha konforlu bir şekilde geçmesini isterlerdi. Günümüzde hala alım gücü yüksek insanlar için konfor ön planda olabilirken araç almak isteyen orta ve alt sınıftan gelire sahip olan kişiler konfordan çok araçlarının fiyatlarına önem vermeye başladılar.

Özellikle şehir içi kullanım için araç seçimi yapan kişiler düşük yakıt tüketimi olmasına ve araç fiyatının 200.000 TL bandından yüksek olmamasına dikkat ediyorlar. Böyle olunca da genelde seçim yapılan araçların özellikleri günümüzde imkanlarıyla kıyaslanamayacak kadar az oluyor. Motor performansları da düşük oluyor.

İndirim Beklentisi Artıyor

Zaman zaman markalar sıfır araçların fiyatlarında indirim yapabiliyorlar. Ama genelde yapılan bu indirimlerin alımlar üzerinde büyük bir etkisi olmuyor. Çünkü araçların fiyatları genelde kısa sürede yapılan indirimden çok daha fazla yükselmiş oluyor. Dahası ikinci el araçların fiyatlarının yanında sıfır araçların fiyatları da oldukça yükseldiği için birçok farklı gelir kesiminden alıcının seçim aralığı düşüyor.

Birçok markanın sunduğu yeni özelliklere sahip araçlar daha da ulaşılamaz hale geliyor. Bu durum alıcıları üzdüğünden dolayı da araç almak isteyen kişiler bu durumun son bulmasını ve araç fiyatlarında artık yüksek oranlarda bir düşüş olmasını bekliyorlar. Araç alacak olanların gözü kulağı indirim haberlerinde.

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