PTT kamu personeli alımı 25-30 Kasım 2022 resmen başladı! Gişe personeli, postacı, kargocu alımı şartları açıklandı

Gişe personeli, postacı, kargocu alımı şartları açıklandı. PTT kamu personeli alımı 25-30 Kasım 2022 resmen başladı! Pandemiden işsizlik ve maddi sıkıntılarla çıkan her yaştan insan, iş başvurularını dikkat ile takip etmekte. Özellikle yeni yetişen ve deneyimsiz gençler iş ararken oldukça büyük sorunlar ile karşı karşıya geliyor. Bu işsizlik oranlarında pek çok iş olanağı sunulsa da bu alanlarda eğitimi olmayanlar işsiz kalmaya devam ediyor.

Bu yüzden kamu personeli alımlarına büyük sayıda kişi başvuruda bulunmaktadır. Gençlerin çalışmayı arzu ettikleri işlerin başında PTT’de kamu personeli olarak bulabilecekler çeşitli konumlarda işler gelmektedir. Sonunda takip ettikleri yerden personel alımı gerçekleştirileceği haberini aldılar.

Hangi Pozisyonlarda İşler Açık?

Merak edilen noktalardan biri de hangi pozisyonlarda işler için başvuru yapabilecek olduğudur. Hangi vasıflar istendiği de başka merak edilen konular listesinin başında geliyor. Birçok vasıfsız işsiz ise umutsuzluğa düşmektedir. Bu kişiler için iş alanının açılması şart.

Artık onlara da açılan pozisyonlar ile ilgili bilgi geldikçe onların da umudu artmaktadır. 55.000 kişi kamu personeli alınacak bilgisi gelen ilk bilgiler arasında olmuştur. Bu alınacak kişilerden bazıları yurt dışındaki PTT şubelerinde çalışmak üzere istihdam edileceklerdir.

Gişe personeli, kargocu, postacı pozisyonlarına da çalışan alınacağı bildirilmektedir. Uygun vasıflı kişiler yazılı ardından sözlü sınavlara tabi tutulacaktır. Sonrasında uygun atamaları yapılacaktır.

PTT’nin kendi web sitesi üzerinden ilk başvurular gerçekleştirilecektir. Henüz tam resmi bildiri yapılmamıştır. Ancak işe ihtiyacı olanlar tarafından sıkı takip edilmesi önerilmektedir.

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