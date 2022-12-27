Renault 551.000 TL'den satıyor! Otomatik olanının fiyatı daha cazip!

Otomatik olanının fiyatı daha cazip! Renault 551.000 TL'den satıyor! Araç fiyatlarının yükselişini ne yazık ki engelleyebilecek bir formül henüz bulunamadı. Çünkü global piyasalarda da büyük bir çalkantı hâkim. Üstüne ülkemizde dolar fiyatlarının da yüksek olması araç fiyatlarında ki yükselişi adeta körüklüyor. Hal böyle olunca sürücüler düşük fiyatlı araçlar bulmakta zorluk çekiyorlar. Birçok alıcı ikinci el araç piyasasında kendilerine uygun araç arıyor. Bazı alıcılar ise markaların giriş seviyesi araçlarını uygun kredi imkanlarıyla almaya çalışıyor.

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Hem Sevindirdi Hem Üzdü

Modellerini düşük fiyatlarla alıcılara sunan Renault markası uzun zamandır alıcıların gözdesiydi. Çünkü birçok modeli uygun fiyatlıydı. Sürücüler sedan veya SUV modeller arasından kendi ihtiyaçlarına göre araç seçebiliyordu. Sürücüler sevindiren marka geçtiğimiz aylarda yaptığı zamla beraber bu kez sevindirmedi. Özellikle markanın oldukça sevilen sedan modeli olan Megan 551.000 TL bandına çekildi.

Yapılan bu hareket ile marka bu kez alıcıları oldukça şaşırttı. Birçok kimse fiyatların düşmesinin olası olduğunu söylese de fiyatlar uzun süreler boyunca düşmeyebilir. Yaptığı her hamle ile alıcıların yüzünü güldüren firma bu kez alıcıların kalbini kırdı. Renault’tan gelecek yeni haberleri bekleyen alıcılar uygun fiyat seçeneklerinin sunulmasını da istiyorlar.

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 551.000 TL'den satılıyor

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