Reha Muhtar ve Deniz Uğur Arasındaki Velayet Sorunu

Reha muhtarın eşi Deniz Uğur ile aralarındaki velayet davasında sular durulmuyor. Reha Muhtar'ın kendi çocuklarına kötü davranıldığı gerekçesiyle anneleri Deniz Uğur tarafından açılan velayet davasında mahkeme karar açıkladı. Mahkemenin verdiği karar ise 13 yaşındaki Mina Deniz Muhtar’ın velayet hakkının sadece iki ay süreyle annesi Deniz Uğur'a verilmesi yönündeydi. Eski çiftin diğer çocukları olan Poyraz Deniz Muhtar'ın ise velayeti babaları olan Reha muhtarda kalacaktı. Reha Muhtar'ın kendi çocuklarını darp ettiği iddiası gündeme damgasını vurmuştu.

Velayet Davasında Olaylar Ne Şekilde Gelişti

Deniz Uğur ve Reha Muhtar çiftinin aralarındaki velayet sorunu gündeme bomba gibi düştü. Reha muhtar ve eski eşi Deniz Uğur çocuğuna yapılan darp iddiaları ile gündeme geldi. Reha Muhtar’ın ise kendi çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle annesi tarafından çocuklara darp raporu alındı. Darp raporunun ardından İstanbul Anadolu 1 aile mahkemesine başvuruldu. Anne Deniz Uğur ise verdiği röportajda şu sözleri söyledi.

Mina babası Reha muhtarın kötü bir şekilde dövdüğünü bana söyledi. Hatta bu sefer çok fazla dövdü diyerek önceki davranışlarını da beyan etmiş oldu. Zaten Mina Reha muhtar hakkında daha önce yaralama suçundan da şikâyetçi olmuştu. Daha sonra babası kızının üzerinde baskı kurunca şikâyetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Mina'nın kollarında ve bacaklarında çürükler hatta ezikler vardı. Ellerinin üzerinde ise ısırık izlerini gözlerimle gördüm.

Reha Muhtar İftiraya Uğradığını Beyan Etti

Deniz Uğur tarafından gelen iddialara cevap olarak Reha Muhtar’ da şu sözleri söyledi. Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istediği gibi daha fazla para almak amacıyla çocuklarımı kötü oyunlarına emel etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği. Allah'ım büyüksün. Diyerek iftiraya uğradığına tepki gösterdi.

Reha Muhtar ise bir sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un cinayete kurban giden eski eşi İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını da paylaşıp beni de mi böyle örttürmek istiyorlar diye bir saldırıda bulunmuştu. Anne Deniz Uğur ise tüm bu olanlara rağmen çocuklarını korumak için her şeyi yapacağını dile getirdi.