Masterchef Fatma Nur’a Mehmet Yalçınkaya’dan Sert Çıkış!

TV 8 Ekranlarının en çok sevilen yarışmalarından olan Materchef yarışmasında izleyiciyi şaşırtan bir olay yaşandı. Türkiye’nin merakla takip ettiği programın yayınlanan bölümünde dokunulmazlık mücadelesi başladı. Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Fatma Nur’un takım arkadaşlarına tarif yazmış olduğu peçeteyi vermesiyle Mehmet Yalçınkaya küplere bindi.

Türkiye’nin tanınan en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Fatmanur Nur’un yaptığı bu davranış sonrasında çok fazla sinirlenerek sana mı kaldı dedi. Mehmet Şef konuşmasında; ‘’ Sana mı kaldı?’’ demesiyle Fatma Nur’un morali bozuldu. Fatma Nur, bu söylemlerinden sonra açıklama yaparken çok utanıp üzüldüğünü belirtti.

Mehmet Yalçınkaya Yarışmacının Kopyasını Gördü

Masterchef programı yayınlandığı günden bu yana merakla izlenmeye devam ediliyor. Sinir hali, stres, eğlence, başarı, yeteneklerin konuşulduğu programda her hafta farklı gelişmelerde gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri olarak Fatma Nur olayı oldu. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Masterchef programında mavi ve kırmızı takımların dokunulmazlık için mücadelesi de hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldüğü esnada yarışmacılardan olan Fatma Nur’un tarif yazdığı reçeteyi takım arkadaşlarına vermesi ile Masterchef jürisi olan Mehmet Yalçınkaya’nın da sinirlenmesine neden oldu.

Programın sivri dilli şefi olmasıyla bilinen Mehmet Yalçınkaya, mavi takım yarışmacısı olarak yarışan Atike’de bir kâğıt olduğunu fark etmesiyle olaylar büyüdü. Kâğıdı görür görmez bu kimin yazısı diye soran şef, Fatma Nur’un kâğıdı verdiğini öğrendi.

Fatma Nur’dan’’ Ben Götürdüm Şefim’’ İtirafı Geldi

Mehmet Yalçınkaya Atike’nin elinde olan kâğıdı gördükten sonra bu yazının kim tarafından buraya geldiğini söyledi. Yarışmacılar arasında tedirginlik yaşanırken, Fatma Nur olduğu itiraf edildi. Şef tarafından notun buraya kadar nasıl ulaşmış olduğunun sorulması üzerine Fatma Nur kendisinin götürdüğünü söyledi. Bunu duyan Mehmet Şef Fatma Nur’a yanlış işler yapıyorsun, sana mı kaldı diyerek tepki gösterdi. Yaşanan bu tedirginliğin hat safhada olduğu olay sonrasında Fatma Nur’un çok fazla morali bozuldu. Yaşanan bu olaydan sonra çok fazla utanç ve aynı zamanda üzüntü duymuş olduğunun altını çizdi.