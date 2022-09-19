Reha Muhtar 13 Yaşındaki Kızını Dövdü İddiası! Reha Muhtar Eski Eşi Deniz Uğur Kimdir?

Yeni haftanın ilk gününde sabah saatlerinde en çok konuşulan iddia 63 yaşındaki ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızını dövmesi yönünde ortaya atılan iddialar oldu. Ünlü televizyoncu 63 yaşındaki Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar’ı 13 yaşındaki kızlara Mina'yı dövmek ile suçladı ve savcılığa şikayet başvurusunda bulundu. Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina Muhtar da babası Reha Muhtar’ın sürekli kendisini dövdüğünü anlattı. Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan ise suçlamalara yanıt gecikmedi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

63 yaşındaki Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında, ne dedi?

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 63 yaşındaki eski eşi Reha muhtar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve ikiz çocuklarının babası hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Deniz Uğur ünlü televizyoncunun 13 yaşındaki kızları Mina Muhtar’ı sıklıkla dövdüğünü belirtti. Reha Muhtar ise 13 yaşındaki kızları Mina Muhtar’ı dövmesi hakkında gerçekleşen iddialara yanıt vererek gündemin en çok konuşulan ismi oldu. Kızının ifadesini paylaşarak kendinizi savunan ünlü televizyoncu Reha Muhtar bu gelişme ile adından söz ettirdi ve eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mina Muhtar kimdir, kaç yaşında, Reha Muhtar’ın kızı Mina Muhtar kimdir?

Mahkemeye başvuruda bulunan ünlü oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın kızları Mina Muhtar’a şiddet uyguladığını belirtti ve Reha Muhtar bu iddialar sebebiyle büyük bir tepki aldı. Eski eş Deniz Uğur'un Reha Muhtar hakkında mahkemeye başvuruda bulunması ile beraber Reha Muhtar’ın ikiz kızlarından Mina Muhtar’a şiddet uyguladığı iddiası sabah saatlerinde günün en çok konuşulan iddiası oldu. Eski eş Deniz Uğur kızları Mina'nın babasının kendisini önceki Cuma günü çok kötü dövdüğünü söylediğini belirtti. Kızlarının hatta “Bu sefer çok kötü dövdü” şeklinde bir ifade kullanarak önceki davranışlarını da teyit ettiğini belirten Deniz Uğur dikkatleri üzerine çekti.

Mine Muhtar daha önce de babası Reha Muhtar hakkında yaralama suçundan şikayetçi olmuş ve küçük kız bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Daha sonra Reha Muhtar’ın kızı Mina Muhtar üzerinde baskı kurması sebebiyle küçük kız da bu şikayetinden vazgeçmişti. Deniz Uğur, kızı Mina'nın vücudundaki darp izlerini kendisine gösterdiğini belirtirken kızının bacaklarında ve kollarında ezikler ile çürükler bulunduğunu da açıkladı. Bunun yanı sıra ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüğünü belirten Deniz Uğur Reha Muhtar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan ünlü televizyoncu Reha Muhtar manipülasyon iftira ve yalan ile mahkemede talep edildiği gibi daha fazla para almak adına çocuklarının kötü oyunlara alet edildiğini yazdı. Twitter hesabından şiddet iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu Reha Muhtar şiddet iddiaları ile tepki topladı. Diğer taraftan Mina Muhtar’ın ifadesinde de babasına yönelik olan ve Reha Muhtar hakkında söylenen beni dövüyor iddiasından vazgeçmesi dikkat çekti.

Mine Muhtar diğer ifadeyi babasının kendisinin değerini bilsin diye verdiğini açıklarken babasından kesinlikle fiziksel şiddet görmediğini de belirtti.