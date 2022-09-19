Akbank’lılara Müjde, Cep Telefonu Olana 30 GB Bedava İnternet Verilecek

Akbank yeni kampanyasının detaylarını paylaştı. Akbank’lı olmanın ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız işte detaylar...

30 GB İnternet Hediye

Akbank müşterilerine tam tamına 30 GB internet bedava. Kampanyaya katılabilmek için 70 yaşın altında olmanız gerekiyor. Akbank’ın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre her ay 10 GB olarak 3 ayda toplam 30 GB internet hediye edilecek. Kampanyaya katılma şartı ise ilk kez Akbank’lı olmak ve 70 yaşın altında olmak.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanabilmek için Vodafone faturalı hat müşterisi olmak ve Akbank mobil üzerinden ilk kez Akbank müşterisi olmak yeterli. Bu şartları sağlayan herkes 3 ay boyunca 10 GB yani toplamda 30 GB hediye internet kazanabilir. Kampanyaya katılmak için Vodafone Yanımda uygulaması ile Akbank’ın tek seferlik gönderdiği davet kodunu girerek bedava internet kazanabilirsiniz. Gelen davet kodu ile Akbank’lı olmak için başvuru yaptığınız takdirde sürecin geri kalanı online değil kurye yoluyla veya şubeden tamamlayarak Akbank müşterisi olabilir ve kampanyadan fayda sağlayabilirsiniz.

Kampanyadan Yararlanabilme Şartları

Kampanyadan yararlanabilmek için ilk defa ve Akbank mobil üzerinden Akbank müşterisi olmalısınız. Kampanya sadece Akbank mobil üzerinden yapılan başvurular için geçerlidir. Kampanya Akbank şubelerinde geçerli değildir. Kampanyaya sadece bir kez katılabilirsiniz. Kampanyaya katılabilmeniz için Vodafone faturalı hat sahibi olmanız gerekiyor.

Kampanyadan yararlanabilmek için Akbank mobil uygulamasını indirip Akbank müşterisi olmak istiyorum butonuna tıklamalısınız. Daha sonra ekranda çıkan yere size özel gönderilen Akbank davet kodunu girmelisiniz.

Ayrıca kampanyadan yararlanabilmeniz için aktif olarak Vodafone faturalı hat kullanıcı olmanız gereklidir. Hattınız dondurulmuş veya kısıtlanmış ise kampanyadan faydalanamazsınız. Dolayısıyla aktif olarak Vodafone faturalı hat kullanıcı olmanız ve 70 yaşın altında olmanız gerekli. Bu şartları sağladığınız takdirde her ay 10 GB toplamda 30 GB hediye internet kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Akbank müşterilerine harika bir kampanya sunuyor. 3 ayda toplam 30 GB hediye internet kazanmak istiyorsanız hemen Akbank mobil uygulamasını indirerek müşteri olmak istiyorum butonuna tıklayın. Akbank’lı olmak ayrıcalıktır. Akbank ilk kez müşterisi olanlara çok güzel fırsatlar sunmaya devam ediyor.