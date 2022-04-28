Ramazan Bayramına Borçsuz Girmek İstiyor Musunuz? Bu Habere Dikkat! Ramazan Bayramı'na sadece birkaç gün kala vatandaşlar, gerek Bayram ihtiyaçlarını gidermek gerekse de diğer borç kalemlerinden kurtulmak amacıyla bir çıkış yolu arıyor. Devreye giren ING Bank, yapmış olduğu son dakika açıklaması ile vatandaşların diğer bankaların tamamına ne kadar kredi ve kredi kartı borcu varsa hepsini kapatacağını söyledi.

ING Bank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların başka bankalara kredi ya da kredi kartı borçlarının tamamı silinecek ve sadece tek kalem üzerinden borçlanmaları ile uygun faiz oranları ile her ay düzenli bir şekilde taksit ödemelerinin yapılmasının önü açılacak.

Buna göre Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya kredi, kredi kartı ya da bir başka Borcunuz varsa bunların tamamını ING Bank bünyesinde toplamak ve sadece ING Bank üzerinden aylık düzenli taksit ödemelerinizi yaparak borçlarınızdan kurtulmak istiyorsanız anında size en yakın ING Bank şubesine giderek kimlik kartınız ile 20.000 TL tutarında 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık yüzde 1.78 faiz oranı ile verilecek kredi kampanyasından faydalanabileceğiniz gibi diğer taraftan oturduğunuz yerden kalkmadan bir ING Bank mobil ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini yaparak 36 aylık vade seçeneklerinde sunulan ürünü 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanabilirsiniz.

Bankanın resmi internet sitesine girerek bu bankanın kampanyaları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. ING bank haricinde diğer özel bankalar olan Denizbank Akbank ve QNB Finansbank üzerinden de sizlere nakit imkanı sağlanmaktadır. Başvurunuzu bu bankalardan da yaparak hemen işlem yapabilir, onaylanan tutarı hemen kullanabilirsiniz.