Nisa Mihriban'ı Ölüme Terk Eden Annesi Konuştu

Türkiye’yi üzüntüye boğan Nisa Mihriban bebek olayında annenin yargılanma sürecine başlanıldığı öğrenildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler dikkat çekti. Pendik'te meydana gelen olayda Ebru S. isimli kadın, 3 aylık bebek olan Ebrar Nil S.’yi terketmesi gerekçesi ile iki seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Vicdansız anne bebeği bıraktığı zaman 3 aylık olduğunu, sağlıklı ve aşılarının tam olduğunu belirtti ve bebeği bırakırken yanına mama da bıraktığını söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve Nisa Mihriban bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedavi hakkında tüm tıbbi evrakların istenmesine hüküm getirdi.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten anne kendisinin suç kastı olmadığını ifade ederek mağduru bilerek ve isteyerek bırakmadığın açıkladı. Medyada kendisinin bebeği tarlaya yere bıraktığının yazıldığını ifade eden anne, kendisinin ise bebeği bir evin önüne bıraktığını açıkladı ve zile bastıktan sonra oradan ayrıldığını söyledi. Bir gün sonra bebeği bıraktığı yere gidip baktığını açıklayan anne öğle vakitlerinde sokağın kalabalık olduğu bir vakitte bebeği bıraktığını ifade etti.

Polisin kendisine bebeğin 20 dakika sonra bulunduğunu ve hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediğini açıklayan anne, bebeğim bulunması ardından ambulansın gelip aldığını öğrendiğini belirtti. Ambulansta bulunan görevlilerden birinin de bebeğinin olduğunu açıklayan anne, görevlinin bebeği emzirdiğini ve daha sonra bebeği kuruma getirdiği zaman kurumda rahatsızlandığını ifade etti.

Bıraktığı zaman onun sağlıklı olduğunu açıklayan Ebru S., bir ay kadar erken doğduğunu ve 16 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kaldığını anlattı. Bebeğin yoğun bakımda kaldığı dönemde kendisinin ona anne sütü verdiğini ve ilave olarak mama aldığını açıklayan Ebru S., hastaneden çıkması ardından bir sağlık sorunu olmadığını da ifade etti.

Bebeği bırakmasının sebebi olarak ise kadın sığınma evinde kaldığını açıklayan Buse S., orada kalabileceği sürenin sona erdiğini belirtirken gideceği yerin bebeği kabul etmemesi sebebiyle onu bırakmak durumunda kaldığını anlattı.