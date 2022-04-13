Ramazan Bayramı İçin Yardım Parasını Kamu Bankaları Verecek! 5000 TL Ödenecek

Kamu Bankalarından Ramazan Ayına Özel Sosyal Sorumluluk Projesi Adı Altında Uygun Faiz Oranı İle Kredi Kampanyası İlanı

11 ayın sultanı mübarek ramazan ayının gelmesi ile beraber Türkiye'de milyonlarca yoksul vatandaş, devletten kendilerine yardım etmelerini ve iftar ile sahur ihtiyaçlarını gidermek istiyor. Bunun üzerine kamu bankaları resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalarda yardıma muhtaç vatandaşların faizsiz ve masrafsız bir şekilde 5000 TL'lik ihtiyaç kredisi çekeceklere ne yönelik haberler geldi.

Ziraat Bank 5000 TL masrafsız ve faizsiz yardıma muhtaç ailelere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her yoksul vatandaşın özellikle de Ramazan ayı içerisinde temel besin maddelerini almak ve Ramazan Bayramı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başvuru yapacağı kurumların başında kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası yer almaktadır. Faizsiz, masrafsız bir şekilde 5000 TL'lik ihtiyaç kredisini çekilmesinden sonra 36 aylık vade seçeneği şeklinde kredi taksitlerinin bankaya ödenmesi durumunda zorlama durumu olmayacak.

Vakıf bankası sosyal sorumluluk projesi ihtiyaç kredisi detayları neler?

Vakıf bankası tarafından sunulacak 5000 TL'lik faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisinin yanı sıra aynı zamanda uygun faiz oranları ile 10.000 TL ve 20 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi vatandaşlara sunuluyor.

Vatandaşların özellikle de Ramazan ayı içerisinde ihtiyaçlarını gidermeyi düşünmeleri halinde 5000 TL tutarında masrafsız ve faizsiz ihtiyaç kredisi avantajlarından faydalanmak mümkündür.

Halkbank sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7500 TL tutarında Mini ihtiyaç kredisi paketi ilanı

Kamu bankalarından üçüncüsü Halkbank. Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların Ramazan ayı içerisinde ihtiyaçlarını gidermek ve faturalarını ödemek ile Ramazan Bayramı öncesinde Ramazan ihtiyaçlarını karşılamaları açısından 7500 TL tutarında 36 aylık vade seçeneği şeklinde üstelik 3 aylık ertelemeli bir şekilde ihtiyaç kredisi sunuldu.