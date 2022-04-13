10.000 TL Ödeme Alacaksınız! Başvuru Yapmak Yeterli

Enpara Bankasız, Şubesiz Dijital Bankacılık Hizmeti İle Anında Kredi Fırsatı! Üstelik İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Düşürüldü. Dijital bankacılık platformu Enpara, İhtiyaç kredisinde faiz oranlarını ciddi manada düşürdü. Daha önce banka, kredi sağlayacağını açıklarken ek masraf ödemesi almayacağını da durmuştu. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Dijital bankacılık platformu Enpara tarafından müşterilere nisan ayı kampanyası geldi. Bayram öncesi dönemde ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar açısından platform, daha uygun şartlarda kredi sunacağını duyururken örnek ödeme tablosu da paylaştı.

Enparadan daha düşük faizli bayram öncesi kredisi an itibariyle devreye sokuldu

Enpara bundan kısa süre öncesine kadar %2 bandının hemen altında bulunan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sunduğunu ilan etmişti. Finansbank altyapısında hizmet sunan platform, yeni dönem içinde faiz oranlarını kamu bankalarının faiz oranlarına Çok yakın bir seviyede tuttu. Nisan ayının ikinci yarısında geçerli olması beklenen faizler ile kampanyada müşteriler aylık yüzde 1.66 oranında faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisi çekecekler.

10.000 TL kredi hesaplama tablosunda neler var?

36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulan 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi halinde müşteriler ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. 10.000 TL ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde alınması durumunda aylık ödenecek taksit tutarı 392 TL olmaktadır. Toplam geri ödenecek rakam ise 14106 TL'ye çıkmaktadır.