Rabia Soytürk Kimdir, Kaç Yaşında?

11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Rabia Soytürk, Türk dizi ve sinema oyuncusu olarak hayatına devam etmektedir. 166 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 52'dir. Balık burcu olduğu öğrenilen ünlü oyuncu Rabia Soytürk’ün saç ve göz rengi ise kahverengidir. Annesi ile babası kendisi küçükken çalıştığı için dedesi ve anneannesi ile büyüyen oyuncu, bu sebeple diğer çocuklardan daha şanslı hissettiğini açıklamıştır. Ailesinin her zaman kendisini sevdiğini hissettirdiğini açıklayan başarılı isim, hayatında bulunan nefes alan her şeyi seven biri olduğunu söylemiştir. Bu durumun ise kendisini şımartmadığını aksine sevilmenin ve sevmenin ne kadar güzel sorumlulukları olduğunu öğrettiğini belirtmiştir.

Liseyi Sağlık Koleji hemşirelik bölümünü okuyarak bitiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, lisans eğitimini ise İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık bölümünde gerçekleştirmiştir. Daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk ve tiyatro eğitimi alan ünlü isim, kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmıştır.

Ünlü isim Rabia Soytürk, oyunculuğun hayalini kurduğu bir meslek olmadığını ve hobi olarak tiyatro eğitimi almaya karar verdiğini ifade etmiştir. İlk olarak rol aldığı Şahsiyet dizisinin ise hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Şahsiyet ile oyunculuğa adım attığını ve orada konuşmayan bir karaktere hayat verdiğini belirtmiştir.

2018 senesinde televizyon macerasına Şahsiyet dizisinde hayat verdiği Süveyda karakteri ile adım atan başarılı oyuncu Rabia Soytürk, Benim adım Melek isimli dizide canlandırdığı Defne karakteri ile de kariyerinin parlama noktasını yaşamıştır.

Aşka bakışı hakkında da açıklamalarda bulunan Soytürk, kendisinin probleminin fazla sevmek olduğunu ve aşık olduğunda bunu belli etmekten çekinmediğini belirtmiştir. İş hayatı hakkında da açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu, oyunculuğun çekilmez bir yanı olduğunu düşünmemekte ancak dizi sürelerinin uzunluğundan yakınmakta.